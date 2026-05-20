Electra entra en el mercado de las flotas corporativas en España con su plataforma Electra Business

Archivo - Uber elige a Electra para acelerar la electrificación de su flota en España y Francia - ELECTRA - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El operador europeo de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos Electra presenta en España la plataforma Electra Business, su línea de servicios especialmente diseñada para el segmento de flotas corporativas.

La plataforma está diseñada para satisfacer las necesidades financieras y operativas de empresas y profesionales con vehículos eléctricos, desde autónomos hasta flotas corporativas, pasando por taxis y VTC, servicios de alquiler, vehículos de representación y actividades de logística y reparto.

Entre otros, la plataforma también facilita a los gestores de flotas centralizar la facturación mensual, evitar tickets y gastos dispersos, simplificar la gestión administrativa y supervisar el uso de la flota en tiempo real.

Electra, que alcanza más de 25.000 puntos de recarga en toda Europa gracias a la red ChargeLeague --con interoperabilidad total entre las cuatro operadoras ultrarrápidas asociadas: Atlante, Electra, Fastned e Ionity--, ofrece tarifas un 17% inferiores a la media del mercado y una tasa de fiabilidad del 99%.

"Nos estamos posicionando en el corazón del mercado que definirá la electrificación en Europa en los próximos años, y ofreciendo además precios muy competitivos que ayudarán a las empresas a gestionar su transformación verde", ha afirmado el consejero delegado de Electra en España, Bastien Verot.

En España, Electra ya cuenta con en total, más de 100 puntos de recarga en los principales núcleos urbanos, con capacidad para atender la demanda de conductores las 24 horas del día.

La compañía trabaja desde su división B2B en acuerdos estratégicos para nuevas instalaciones en zonas de polígonos industriales o en recintos corporativos que puedan dar servicio a grandes flotas de vehículos y prevé ampliar su estructura para llegar a los 300 puntos de recarga a lo largo de 2026, de los cuales, tres cuartas partes estarán situados en los centros urbanos de Madrid y Barcelona.

Actualmente, la operadora presta servicio a más de 600 flotas asociadas y recarga más de 4.000 vehículos profesionales diariamente en toda su red, y esta línea de negocio ya representa casi un 20% de su facturación actual. La compañía está reforzando sus equipos de cuentas clave y espera duplicar el número de flotas asociadas y llegar a las 1.200 para finales de 2026.