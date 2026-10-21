La electrificación de los coches de empresa podría crear 344.000 empleos en la UE hasta 2030, según T&E

Archivo - El interior de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, durante la celebración del acto de presentación institucional del inicio de producción del nuevo modelo de vehículo eléctrico VLE de Mercedes-Benz. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La electrificación de las flotas de vehículos de empresa podría generar 344.000 puestos de trabajo adicionales en la Unión Europea (UE) hasta 2030 e impulsar las inversiones en 18.000 millones de euros, según un estudio de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), que plantea establecer objetivos de electrificación para las grandes flotas corporativas y limitar las ayudas financieras a los vehículos eléctricos fabricados en Europa.

El análisis estima que estas medidas permitirían elevar los beneficios económicos para la industria y la economía europeas de 28.000 a 48.000 millones de euros, mientras que las inversiones aumentarían de 20.000 a 38.000 millones de euros en el escenario más favorable. Incluso en una hipótesis más moderada, la transición permitiría crear 196.000 empleos adicionales.

La propuesta pasa por establecer objetivos de electrificación para las grandes flotas de empresas y restringir, a partir de enero de 2028, los beneficios fiscales y las ayudas financieras a los vehículos de bajas o cero emisiones fabricados en Europa. Según T&E, esta combinación permitiría acelerar la demanda de automóviles eléctricos y reforzar la producción industrial dentro de la UE.

El estudio se enmarca en el debate sobre el Reglamento europeo de Vehículos Corporativos Limpios, que, según la organización, plantea que los coches eléctricos representen el 45% de las ventas de vehículos nuevos en las grandes flotas corporativas en 2030.

ALEMANIA Y POLONIA, ENTRE LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS

Alemania y Polonia serían los países que más empleo adicional podrían captar con la aplicación de estas medidas. En el caso alemán, el incremento alcanzaría los 134.000 puestos de trabajo, equivalentes al 39% del total previsto para la UE, mientras que Polonia podría sumar otros 38.500 empleos.

El informe también apunta al potencial de la regulación para reforzar la cadena de suministro de los vehículos eléctricos, especialmente la producción de baterías. En Polonia, la capacidad de fabricación de celdas podría pasar de 31 a 81 gigavatios hora (GWh) en 2030, más del doble del nivel de partida.

Según T&E, el 82% de los nuevos empleos previstos en Polonia correspondería al sector de las baterías, lo que refleja el potencial de la electrificación de las flotas para impulsar inversiones más allá de las propias plantas de ensamblaje de vehículos.

La organización sostiene que garantizar una demanda estable de automóviles eléctricos fabricados en Europa permitiría reforzar las inversiones industriales y facilitar la puesta en marcha de las fábricas de baterías anunciadas en el continente.

T&E PIDE MANTENER 2028 COMO FECHA DE APLICACIÓN

La directora de Políticas de Flotas Limpias de T&E, Sofie Grande y Rodríguez, ha señalado que los vehículos de empresa constituyen una de las vías más rápidas para transformar la electrificación del parque automovilístico en creación de empleo europeo.

"Los coches de empresa son la vía más rápida para convertir la transición europea a los vehículos eléctricos en empleos europeos. Los legisladores tienen la oportunidad de convertir la regulación de los coches de empresa en un motor clave de la competitividad automovilística europea", ha subrayado Grande y Rodríguez.

En este sentido, ha advertido de que flexibilizar los requisitos de fabricación en la UE reduciría los incentivos para que los fabricantes localicen su producción en Europa. Asimismo, ha defendido mantener 2028 como fecha de entrada en vigor de las restricciones a las ayudas financieras para proteger el potencial de creación de empleo.

La representante de T&E ha recalcado también que la electrificación de las grandes flotas resulta fundamental para consolidar la cadena de valor europea de los vehículos eléctricos y reducir la dependencia de proveedores internacionales.

La entidad considera que Europa ya ensambla la mayoría de sus coches eléctricos de empresa, pero necesita garantizar una demanda suficiente para que las inversiones previstas en fábricas de baterías se materialicen.

EL CASO DE VOLKSWAGEN

El informe utiliza a Volkswagen como ejemplo del potencial de creación de empleo de la transición eléctrica. Según los datos recogidos por T&E, el grupo automovilístico prevé recortar 35.000 puestos de trabajo hasta 2030, mientras que la nueva regulación podría generar hasta 56.300 empleos directos adicionales en el fabricante durante el mismo periodo.

Para la organización, aprovechar la demanda procedente de las flotas corporativas permitiría a los fabricantes europeos ampliar su capacidad de producción de vehículos eléctricos y contribuir a preservar el empleo industrial en un contexto de creciente competencia internacional.

T&E advierte de que no aprovechar el potencial de esta regulación supondría perder una oportunidad para reforzar la competitividad de la industria automovilística europea frente a China.