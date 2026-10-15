Eranovum y Fundeen lanzan una campaña de 1,94 millones para financiar 249 puntos de recarga eléctrica

Archivo - Cargador de Eranovum para vehículo eléctrico. - ERANOVUM - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eranovum, compañía especializada en infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, y Fundeen, plataforma de financiación participativa de proyectos sostenibles, han lanzado una nueva campaña de financiación por un importe máximo de 1,94 millones de euros destinada a una cartera de 249 puntos de recarga repartidos por España, con un interés fijo anual del 9,25%.

Según han informado ambas compañías, el 86,35% de los puntos incluidos en la operación ya está operativo, mientras que el resto se encuentra construido y pendiente de conexión por parte de las distribuidoras eléctricas. La previsión es que estas instalaciones entren en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

La cartera está integrada principalmente por instalaciones ubicadas en establecimientos comerciales y de restauración, entre ellos espacios de cadenas como Bauhaus, Cash&Carry y BM. Además, los ingresos generados en estas ubicaciones entre enero y septiembre de 2026 se duplicaron respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos facilitados por las compañías.

El 'country manager' de Eranovum en España, Álvaro Gutiérrez, ha señalado que la operación responde a la "estrategia de movilizar capital de infraestructuras ya desarrolladas para continuar invirtiendo en nuevos proyectos". Asimismo, ha destacado que la financiación participativa permite diversificar las fuentes de financiación y respaldar el crecimiento de la red con "activos que ya están generando actividad".

TERCERA OPERACIÓN CONJUNTA

Esta es la tercera operación de financiación participativa que Eranovum y Fundeen desarrollan conjuntamente desde que iniciaron su colaboración en 2025. Las dos campañas anteriores captaron un total de 2,88 millones de euros mediante 862 inversiones realizadas por 619 inversores únicos.

La primera operación permitió financiar 184 puntos de recarga en Sevilla y alcanzó su objetivo de 1,43 millones de euros en tres semanas. La segunda movilizó otros 1,45 millones de euros para infraestructuras de recarga en diferentes ubicaciones españolas.

Con esta nueva campaña, Fundeen suma su quinta operación vinculada a la movilidad eléctrica. La plataforma ha participado anteriormente en proyectos de Eranovum y Wenea, cuya operación movilizó 3,94 millones de euros.

En conjunto, las cuatro campañas anteriores vinculadas a este ámbito movilizaron 7,66 millones de euros, una cifra que aumentará con la nueva operación. Fundeen ha canalizado más de 44 millones de euros hacia proyectos de inversión sostenible a través de su plataforma.

APORTACIONES DESDE 500 EUROS

La campaña está abierta a inversores particulares desde una aportación mínima de 500 euros. La operación contempla una cadencia de recuperación del capital a dos años, dentro de una estructura de financiación con un plazo contractual de cinco años.

Además, los inversores podrán beneficiarse de un descuento del 10% en las recargas realizadas en la red de Eranovum durante la vigencia del préstamo.