Eranovum y Fundeen lanzan una inversión participativa sobre más de 300 puntos de recarga en España

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eranovum, operador de infraestructuras de recarga para vehículo eléctrico, y la plataforma en coinversión en energías renovables en España de financiación participativa Fundeen, han puesto en marcha un proyecto de inversión participativa que permite a inversores particulares financiar una red de puntos de recarga ya operativa en España.

A través de la plataforma Fundeen, cualquier persona física o jurídica puede participar desde 500 euros en esta operación mediante un préstamo estructurado a cinco años. El importe objetivo de la financiación asciende a 1,45 millones de euros y se canaliza bajo el marco regulador europeo de financiación participativa.

La operación se articula mediante un préstamo puente parcialmente garantizado con una duración de cinco años y un interés fijo anual del 9,25%. El interés se devenga de forma periódica y el capital se amortiza íntegramente al final del periodo. Además, los inversores podrán disfrutar de un 10% de descuento en toda la red de recarga de Eranovum durante los cinco años que dure la inversión.

Los fondos captados se vinculan a una red compuesta por más de 300 puntos de recarga ubicados en entornos urbanos vinculados a la actividad cotidiana, como supermercados y espacios comerciales. Se trata de infraestructura en funcionamiento, con usuarios activos y facturación en marcha. Al tratarse de activos en explotación, la operación no está sujeta a riesgos de desarrollo, construcción, ejecución o conexión propios de proyectos en fase de despliegue.

La red está presente en provincias de comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, Principado de Asturias, Canarias, País Vasco o Castilla y León.

Con este lanzamiento, ambas compañías consolidan una línea de colaboración orientada a explorar nuevas vías de financiación para infraestructuras energéticas ya integradas en el tejido urbano. Se trata del segundo proyecto que Eranovum impulsa junto a Fundeen, tras una primera operación que se completó en menos de tres semanas con la participación de 350 inversores, al alcanzar el importe máximo en un tiempo récord.

Desde Eranovum han subrayado que este proyecto responde a una etapa de mayor madurez del mercado de la movilidad eléctrica en España.

"Abrir esta red de inversión participativa supone poner en valor una infraestructura que ya está desplegada, conectada y utilizada por conductores en distintos puntos del país. No se trata de financiar una promesa futura, sino de compartir el rendimiento de activos que ya están prestando servicio en el territorio", ha destacado el co-consejero delegado de la compañía, David Vallespín.

Por su parte, el director de Operaciones de Fundeen, Adrián Bautista, ha resaltado que "esta segunda operación refleja la evolución del mercado hacia la financiación de activos en explotación, una fase más madura tanto para el sector como para el inversor particular".