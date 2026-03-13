España ocupa el puesto 17 en el ranking mundial de adopción del coche eléctrico, según Arval Consulting - ALVAL

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

España se encuentra en el puesto 17 del ranking mundial de países en adopción de vehículos eléctricos con una puntuación de 51 sobre 100, dentro del grupo de economías que avanzan en la transición energética pero que todavía combinan la movilidad eléctrica con los motores de combustión interna, según el informe sobre madurez en la transición energética elaborado por Arval Consulting.

El estudio analiza el grado de preparación de distintos países para la adopción del coche eléctrico mediante variables como el coste total de propiedad frente a los vehículos de combustión, el desarrollo de infraestructuras de recarga, la cuota de mercado de vehículos eléctricos o el nivel de descarbonización de la producción eléctrica.

En la clasificación global Noruega lidera el ranking con 81 puntos, seguida de Países Bajos (68), Israel (66), Bélgica (63) y Reino Unido (59). También destacan Dinamarca, Suecia y Luxemburgo, todos con 58 puntos.

España encabeza el tercer grupo de países, denominado "avanzado en la transición", junto a Italia (48 puntos), Lituania (47), Rumanía y Turquía (46), Grecia, Letonia e Irlanda (45), Hungría (44) y Eslovaquia y Estonia (41).

EUROPA LIDERA LA TRANSICIÓN

Por su parte, Europa registra la mayor puntuación media en preparación para la movilidad eléctrica, con 50 puntos sobre 100, lo que supone un incremento de 14 puntos respecto a 2024.

No obstante, el informe señala una diferencia clara entre los países del norte y oeste del continente, que presentan altas cuotas de mercado de vehículos eléctricos y redes de carga más densas, y los del sur y este, donde el despliegue de infraestructuras y los incentivos públicos avanzan a un ritmo más lento.

Dentro del índice, España obtiene una alta puntuación en paridad de coste total de propiedad (91 sobre 100) y en descarbonización de la producción eléctrica (84), aunque presenta cifras más bajas en presencia de vehículos eléctricos en el parque automovilístico y en infraestructuras de recarga.

CHINA LIDERA EN ASIA

Fuera de Europa, China se posiciona como líder regional en Asia con una puntuación de 58 sobre 100 gracias a su peso en la producción de vehículos eléctricos, la fabricación de baterías y el rápido crecimiento de su red de recarga.

En América del Norte, Estados Unidos y Canadá presentan una puntuación media de 42 sobre 100, con una adopción creciente impulsada por incentivos federales y programas de infraestructuras, aunque con diferencias significativas entre estados y regiones.

Por su parte, Latinoamérica registra una media de 32 puntos debido a factores como la menor capacidad adquisitiva, el limitado desarrollo de infraestructuras de carga y una menor prioridad política en la electrificación del transporte.

CRÍTICAS A LAS AYUDAS A LA COMPRA

En paralelo, el Observatorio Cetelem de la Automoción en Europa 2026 refleja un creciente descontento entre los consumidores respecto a las ayudas a la compra de vehículos, especialmente eléctricos.

Según su análisis, el 65% de los encuestados considera que estos incentivos son poco claros, un porcentaje que asciende al 70% en España, dos puntos por encima de la media de la Unión Europea. Además, el 71% de la población critica la inestabilidad de estas políticas, percepción que en España alcanza el 76%, cinco puntos más que la media europea.