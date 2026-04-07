España supera los 55.000 puntos de recarga en el primer trimestre de 2026

Mapa de puntos de recarga de automóviles a marzo de 2026 - ANFAC

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La infraestructura de recarga de acceso público ha aumentado en 2.005 puntos durante el primer trimestre de 2026, hasta llegar a un total de 55.077 puntos, un aumento del 3,77% respecto a diciembre, según los últimos datos divulgados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) en el Barómetro de la Electromovilidad.

Este incremento es el doble que el registrado en el último trimestre de 2025, pero lejos del crecimiento promedio de los dos últimos años.

En el primer trimestre de 2026 se encontraban 17.073 puntos de recarga de acceso público fuera de servicio, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica. Esto supone un 24% de la infraestructura de recarga de acceso público instalada en España. Si estos puntos estuvieran operativos, en España habría 72.150 puntos de recarga de acceso público.

POCOS PUNTOS DE RECARGA CON ALTA POTENCIA

Desde la óptica de la calidad de los puntos, el 31% de la infraestructura de recarga de acceso público cuenta con potencias superiores a 22 kW, aún lejos del objetivo establecido por Anfac del 55% en 2026 para estas potencias.

En el primer cuarto de 2026 se han instalado 843 puntos de recarga con potencia de 22 kW o inferior. Así, el 69% de los puntos de recarga de acceso público totales son de baja potencia, lo cual implica hablar de tiempos de recarga mínimos de 3 horas.

"Este es un punto crítico para el despliegue del vehículo eléctrico como vehículo de 'todo uso' frente a la percepción actual de utilización de éste como segundo o tercer vehículo para zonas urbanas. Asimismo, este es un punto esencial para hablar de electrificación en el transporte pesado de mercancías y personas", ha apuntado Anfac.

En tanto, durante los primeros tres meses de 2026 se ha registrado un aumento de 476 puntos de recarga entre 50 kW y 150 kW de potencia, o que eleva estos puntos hasta 9.015 unidades.

Por encima de 150 kW y hasta 250 kW se han abierto 215 puntos de recarga, hasta sumar 3.206 unidades de estos puntos de recarga. Finalmente, por encima de los 250 kW hay un total de 2.469 puntos de recarga en España, tras sumar 309 unidades en el primer trimestre.

Esta última cifra supone el 43% de los puntos de recarga de este rango de potencias instalados durante el año 2025. Aproximadamente el 75% de los puntos de recarga de acceso público de alta potencia responde a proyectos de fabricantes de automóviles.