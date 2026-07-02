La estadounidense Rivian se impulsa un 10% en Bolsa tras elevar sus previsiones de ventas para 2026

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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de automóviles estadounidense Rivian ha revisado al alza sus previsiones de ventas para todo el año, con la estimación de entregar entre 65.000 y 70.000 vehículos en 2026, según ha indicado este jueves.

Rivian ha explicado que este incremento se da con arreglo a los últimos registros, que apuntan a un fuerte crecimiento intertrimestral en sus furgonetas comerciales y en los vehículos eléctricos R1, al tiempo que iniciaba las ventas del nuevo SUV eléctrico R2.

El fabricante de vehículos eléctricos entregó 12.194 vehículos eléctricos en su segundo trimestre, una cifra superior a los aproximadamente 10.600 que esperaban los analistas, lo que supone una mejora tras varios trimestres de ventas irregulares. La producción de 12.613 vehículos también superó las estimaciones.

En este contexto, las acciones de Rivian subieron hasta un 10% en la media sesión de la jornada bursátil en Nueva York, en un día marcado por varios movimientos en Bolsa en Estados Unidos, como el aumento de los títulos de Tesla tras comunicar sus entregas del trimestre.

Estas perspectivas optimistas de Rivian suponen una señal de impulso para el fabricante de vehículos eléctricos, tras haber tenido que hacer frente al aumento de los gastos, a problemas en la cadena de suministro y a una disminución de la demanda de vehículos eléctricos. La compañía recortó cientos de puestos de trabajo el mes pasado, en su última ronda de despidos anunciada a lo largo del último año, en un intento por controlar los costes.

Rivian ha comenzado recientemente a comercializar su modelo más reciente, el SUV R2, con el objetivo de hacerse con una mayor cuota de mercado gracias a un vehículo más pequeño y económico que la camioneta y el SUV insignia de la empresa. El fabricante de automóviles también produce furgonetas de reparto, principalmente para el gigante del comercio electrónico Amazon, uno de sus mayores accionistas.