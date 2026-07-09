Euromaster avisa que las averías en filtro de partículas de coches diésel puede superar los 6.000 euros

Archivo - Euromaster alerta las averías en el filtro de partículas en modelos diésel puede superar los 6.000 euro - EUROMASTER - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una avería en el filtro de partículas de un vehículo diésel puede alcanzar los 6.000 euros cuando el problema no se detecta a tiempo y termina afectando a otros componentes del motor, según advierte la red de talleres Euromaster de cara a estos meses estivales.

La compañía explica que el uso mayoritario del vehículo en ciudad constituye una de las principales causas de la saturación del filtro de partículas, ya que los trayectos cortos y la circulación a baja velocidad dificultan que el motor alcance la temperatura necesaria para completar la regeneración automática del sistema.

Según la red de mantenimiento del automóvil, cuando este proceso se interrumpe de forma reiterada comienzan a aparecer síntomas como la pérdida de potencia, un aumento del consumo de combustible, el encendido de testigos de avería o la entrada del vehículo en modo de emergencia. También pueden producirse olores intensos, el funcionamiento del ventilador tras apagar el motor o fallos en el sistema Start&Stop.

Euromaster señala que actuar en las primeras fases de la avería permite evitar daños de mayor gravedad. En algunos casos, indica, basta con realizar un recorrido prolongado por carretera para facilitar la regeneración del filtro, mientras que en otros resulta necesaria una regeneración forzada mediante diagnosis o una limpieza especializada, con un coste de entre 50 y 400 euros.

Sin embargo, la empresa advierte de que, si el filtro queda completamente obstruido, la avería puede extenderse al turbo, la válvula EGR, los inyectores o incluso al motor, lo que eleva el coste de la reparación hasta superar los 6.000 euros, especialmente en vehículos de gama alta.

Para evitar este tipo de incidencias, Euromaster recomienda realizar periódicamente trayectos largos que permitan completar las regeneraciones automáticas, no apagar el motor cuando el vehículo está regenerando el filtro, respetar los intervalos de mantenimiento establecidos por el fabricante y utilizar aceites homologados.

Asimismo, aconseja acudir a un taller especializado ante cualquier síntoma relacionado con el sistema de escape para evitar que una avería inicial derive en una reparación de mayor coste.