Euromaster nombra director de Transformación y Desarrollo para España y Portugal a Juan Manuel Valtueña - EUROMASTER

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euromaster, red especialista en el mantenimiento integral del automóvil, ha creado una nueva dirección de Transformación y Desarrollo para España y Portugal con el objetivo de acelerar la transformación de la compañía, que estará liderada por Juan Manuel Valtueña, que hasta ahora compartía la dirección de Operaciones con Carlos Clemente.

La creación de esta nueva dirección forma parte de la estrategia de Euromaster para reforzar la coordinación entre áreas y agilizar la ejecución de proyectos estratégicos. De esta forma, este nuevo departamento será responsable de identificar oportunidades de mejora, impulsar la innovación operativa y garantizar una experiencia homogénea para clientes, empleados y franquiciados.

Desde esta nueva responsabilidad, que asumió el pasado 1 de junio, Valtueña trabajará con el resto del equipo directivo para impulsar la evolución de procesos, estructuras y modelos de trabajo en toda la organización.

Por su parte, Carlos Clemente asume en solitario la Dirección de Operaciones de Euromaster para España y Portugal, desde donde continuará centrado en la estrategia de crecimiento de la marca al frente de la gestión operativa de la red en la Península Ibérica.

La nueva dirección liderará el despliegue de Euromaster Experiencia Global, el eje de la transformación de la compañía hasta 2031 con el que Euromaster pretende evolucionar hacia una organización más simple, ágil, rentable y digital.

El programa persigue mejorar la experiencia de clientes y empleados, optimizar la operativa de la red y reforzar el valor aportado a franquiciados y colaboradores. Para ello, contempla la simplificación de procesos, la reducción de tareas que no generan valor, una mayor velocidad en la toma de decisiones y el impulso de la digitalización en toda la organización.

La transformación se apoyará en equipos multidisciplinares que trabajarán sobre proyectos concretos mediante la metodología propia que se desarrolla en el nuevo Thinking Room de Euromaster dónde se desarrollarán proyectos basados en el análisis de datos, la medición de resultados y la implantación de soluciones escalables para toda la red.

"Esta evolución organizativa refleja nuestra ambición de construir una compañía más ágil, eficiente y preparada para anticiparse a los cambios del mercado. Euromaster Experiencia Global supone una transformación profunda que sitúa a las personas en el centro y que busca generar valor para clientes, empleados, franquiciados y colaboradores", ha afirmado el consejero delegado de Euromaster para España y Portugal, Boanerges Corado Neto.