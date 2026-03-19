EVO actualiza en España su SUV 'Cuatro' con versiones gasolina y GLP desde 22.400 y 23.400 euros

Economía/Motor.- EVO lanza el EVO Cuatro en versiones gasolina e híbrida desde 16.900 euros con financiación - EVO

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

EVO, la marca del grupo italiano DR Automobiles Groupe, ha actualizado su modelo SUV 'Cuatro', que llega al mercado español con dos versiones actualizadas de gasolina con motor 1.5 turbo de 147 CV y otra 'thermohybrid bifuel' (gasolina/GLP) con 140 CV y etiqueta ECO.

En cuanto a precios, la gama parte desde 22.400 euros (19.400 euros financiado) para la versión de gasolina y desde 23.400 euros (21.400 euros financiando el modelo) para la opción 'thermohybrid'. Ambas variantes están asociadas a una caja automática CVT que proporciona una conducción suave y progresiva.

Este modelo, de 4,4 metros de longitud y que apenas se comenzó a comercializar el pasado año en España, mantiene un diseño robusto y de carácter deportivo, con líneas fluidas, parrilla frontal con faros LED integrados y detalles en negro que refuerzan su estética SUV. Incorpora además llantas de aleación de 18 pulgadas, techo panorámico, barras de techo y un alerón trasero.

El interior apuesta por la conectividad y el confort, con una pantalla táctil de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y elementos como cargador inalámbrico, acceso sin llave, climatizador y control de crucero.

En el apartado de seguridad, el 'Cuatro' CVT incluye de serie sistemas como ABS, ESP, control de tracción, asistente de arranque en pendiente y control de estabilidad, así como funciones como 'Autohold', control de presión de neumáticos y alarma antirrobo. La marca ofrece una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros.

La firma italiana EVO ha matriculado en los dos primeros meses del año en España un total 169 vehículos, un 25,5% menos que hace un año.