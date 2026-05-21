Exlantix desvela el RX Concept, un prototipo para la próxima década que combina precisión y tecnología

Exlantix desvela el RX Concept, un prototipo con su nuevo lenguaje de diseño 'Perpetua' - EXLANTIX

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Exlantix, la marca premium del grupo chino Chery que llegará a España en 2027, ha presentado el RX Concept como anticipo de la evolución estética de sus modelos durante la próxima década.

"Este modelo conceptual representa un paso decisivo en la consolidación de Exlantix como marca vanguardista en movilidad electrificada y refuerza su estrategia de expansión en Europa", ha explicado el Grupo Chery.

El RX Concept ha sido desarrollado bajo la dirección de Christos Pavlidis, responsable del diseño exterior de Exlantix, que anteriormente ha trabajado en marcas como Ferrari.

Este vehículo estrena un lenguaje de diseño bautizado como "Perpetua", que se caracteriza por sus proporciones fluidas y superficies esculpidas que transmiten dinamismo.

El frontal del RX Concept presenta una característica firma lumínica e incorpora elementos tridimensionales inspirados en la alta joyería que generan un efecto visual sin bordes, mientras que la superficie lateral combina músculo y fluidez mediante un trazo continuo que conecta los pasos de rueda delanteros con la zaga.

En la parte trasera, sus faros están integrados en la carrocería en combinación con un alerón que le aporta una identidad tecnológica distintiva.

El RX Concept no solo estrena el lenguaje "Perpetua", sino que marca una dirección clara para la evolución del diseño de Exlantix en la próxima década, combinando emoción, precisión y tecnología avanzada.

CUENTA ATRÁS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE EXLANTIX EN ESPAÑA

Exlantix ha confirmado que llegará a España durante el primer semestre de 2027 con una gama inicial formada por los modelos ES y ET, dos vehículos del segmento E con longitudes superiores a los 4,9 metros y un equipamiento tecnológico de primer nivel.

Inicialmente se ofrecerán con motorizaciones eléctricas basadas en una plataforma de 800 voltios y carga ultrarrápida y se ampliará con versiones híbridas enchufables.

"Tanto el Exlantix ES como el Exlantix ET se posicionarán como alternativas de nueva generación, con un claro enfoque en las prestaciones, el confort y la experiencia de usuario, al tiempo que apuestan por un diseño fluido, elegante y futurista", destaca la marca.