Expovans & Trucks prevé superar los 5.000 visitantes profesionales en Fira Alacant

Expovans & Trucks - FIRA ALACANT

ALICANTE 4 May. (EUROPA PRESS) -

Expovans & Trucks, Salón del Vehículo Industrial, Comercial y Maquinaria de Construcción y Obra Pública, celebrará su tercera edición del 8 al 10 de mayo con más de 22.000 metros cuadrados de exposición en Fira Alacant, más de 40 expositores y la previsión de superar los 5.000 visitantes profesionales.

La cita está dirigida a "un perfil profesional diverso que incluye autónomos, pymes y grandes empresas vinculadas a sectores como la logística, la distribución, la obra pública, las excavaciones o los servicios municipales, así como compañías de 'renting' de vehículos y maquinaria".

En un comunicado, el director general de Fira Alacant, Alejandro Morant, ha destacado el "crecimiento progresivo del evento" y su "consolidación" en el panorama ferial: "Expovans & Trucks se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para el sector, donde las empresas no solo muestran sus productos, sino que generan oportunidades reales de negocio y colaboración".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha subrayado el papel del certamen como "motor económico". Así, considera que "esta feria refleja el dinamismo del tejido empresarial de la provincia y refuerza el papel" de la institución ferial "como espacio estratégico para impulsar la actividad económica".

Durante tres días, los asistentes podrán descubrir una "amplia oferta de vehículos industriales y comerciales, maquinaria de construcción y soluciones del sector auxiliar, con propuestas orientadas a la optimización de flotas, la eficiencia operativa y la innovación tecnológica".

La feria se posiciona así como "un escaparate de referencia donde conocer las tendencias que marcarán el futuro del sector, establecer contactos profesionales y generar nuevas oportunidades de negocio en un entorno altamente especializado", según Fira Alacant.

Las acreditaciones profesionales ya están disponibles a través de la web de la institución ferial y también podrán obtenerse en la taquilla durante los días de celebración del evento. El horario de la feria será el viernes y el sábado de 10.00 a 20.00 y el domingo de 10.00 a 15.00 horas.