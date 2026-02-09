Extremadura registra la prima media de seguro de coche más barata y la Comunidad de Madrid, la más cara

Mapa del seguro del coche en España - CHECK24

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Extremadura fue la comunidad autónoma con la prima media más barata en 2025, con 335 euros, prácticamente 70 euros por debajo de la media nacional (403 euros), por detrás de Aragón y Canarias (con 352 y 359 euros de media), que completan el 'top 3' de regiones con las primas medias más económicas.

Por su parte, Madrid es la comunidad con la prima media más cara, situándose en los 436 euros en 2025, 100 euros por encima del dato de Extremadura y 30 euros más que la media nacional.

Esta diferencia responde a distintas cuestiones, entre ellas, que la Comunidad de Madrid es la autonomía con mayor porcentaje de pólizas con todo riesgo, mientras que Extremadura cuenta con la menor proporción de esta modalidad. Por su parte, el ranking de las primas más caras lo completan Asturias (432 euros) y País Vasco (430 euros).

"Las variaciones de precios entre comunidades dependen de muchos factores. Algunos están directamente relacionados con las preferencias de los habitantes de cada región, como son la modalidad de seguro elegida y las coberturas adicionales, que influyen directamente en el precio de la póliza", explica Higinio Suárez, director del negocio de seguros en Check24 España.

En cuanto a las modalidades y coberturas preferidas en cada zona, se observan notables diferencias. Así, Madrid, Galicia y País Vasco son las comunidades en las que, en términos porcentuales sobre el total de pólizas contratadas, se apuesta más por el todo riesgo (incluyendo las modalidades con y sin franquicia).

En el otro extremo se sitúa Extremadura, constituyéndose, de nuevo, como la comunidad con menos contrataciones de todo riesgo (en términos porcentuales) de todo el territorio nacional.

Las diferencias entre ambos extremos son más que notables y, en proporción, las contrataciones de seguros a todo riesgo en la Comunidad de Madrid cuadriplican a las de Extremadura.

EL DIÉSEL LIDERA LAS CONTRATACIONES Y SEAT ES LA MARCA MÁS CONTRATADA

El análisis revela de nuevo una gran mayoría de vehículos diésel a nivel nacional (6 de cada 10 pólizas contratadas fueron para vehículos con este combustible), seguidos de los coches de gasolina. Así, los vehículos diésel son predominantes en todas las CC.AA. de España, con las excepciones de Canarias y Baleares, donde son mayoría los vehículos de gasolina.

Las contrataciones de pólizas de vehículos híbridos y eléctricos aún son minoritarias, aunque se observa un mayor porcentaje en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Asimismo, Seat es la marca que se lleva más contrataciones de pólizas a nivel nacional. Los datos del Mapa del Seguro de Coche en España de Check24 están basados en datos de ventas reales y no en precios estimados, ya que la emisión de las pólizas se produce dentro del propio comparador.