La china SAIC abrirá en Galicia su primera planta en Europa con una inversión de 200 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de esta planta de coches eléctricos estará operativa en 2028, creará 2.300 empleos y producirá 120.000 vehículos anuales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

El gigante chino SAIC Motor (dueño de marcas como MG) abrirá en Galicia su primera fábrica de coches eléctricos en Europa, que se ubicará entre Ferrol y As Pontes (A Coruña). Tendrá una inversión inicial de 200 millones en su primera fase, las obras comenzarán en 2027 para estar operativa antes de que termine 2028, creará 2.300 empleos y supondrá una producción de 120.000 coches al año.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello, en donde ha destacado el "anuncio largamente esperado" de esta solicitud "formal" que han recibido por parte de SAIC.

Al respecto, Rueda ha subrayado que la multinacional china ha valorado la "amplia tradición puntera" en el sector del automóvil y componentes de la comunidad gallega. Ha destacado la "discreción" en las negociaciones previas y ha agradecido la "implicación" del Gobierno central en este proyecto.

En esta línea, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ensalza que supone "el mayor proyecto industrial en las últimas décadas" en Galicia, con lo que se busca crear un 'hub' automovilístico "semejante" al de Stellantis en Vigo.

De este modo, la empresa china SAIC Motor establecerá en España su primera fábrica europea para producir vehículos eléctricos, en detrimento de la alternativa de Hungría. El fabricante busca mitigar los efectos de los aranceles de la Unión Europea.

MG, la marca más vendida entre los fabricantes chinos en la Unión Europea, cerró 2025 con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos.

Recientemente, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, viajaron a China en mantuvieron sendas reuniones con representantes de SAIC.