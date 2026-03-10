El fabricante chino de baterías CATL gana casi 9.000 millones de euros en 2025, un 42,3% más

Archivo - CATL - Martin Schutt/dpa - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, logró un beneficio neto atribuible de 72.200 millones de yuanes (unos 9.000 millones de euros) en 2025, lo que supone un aumento del 42,28% respecto al ejercicio anterior.

Ante este incremento, las acciones de CATL registraron el martes su mayor subida en unos seis meses, con un impulso del 9,3% respecto a la sesión bursátil del lunes.

Los ingresos aumentaron un 17%, debido al aumento de los envíos al extranjero y el floreciente negocio del almacenamiento de energía, que ayudaron a compensar la caída de la demanda del mercado chino de vehículos eléctricos.

Los ingresos del segmento de almacenamiento de energía de CATL aumentaron alrededor de un 9% con respecto al año anterior, mientras que los ingresos totales del segmento internacional de la empresa aumentaron alrededor de un 18%. La expansión internacional sigue siendo un pilar fundamental de las ambiciones de crecimiento de CATL, a pesar de los obstáculos geopolíticos a los que se enfrenta.

CATL también dio a conocer el lunes un plan para registrar una emisión de bonos de hasta 40.000 millones de yuanes (casi 5.000 millones de euros) para apoyar la producción y las operaciones, así como para optimizar su estructura de deuda y reducir los costes de financiación.