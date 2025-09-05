Los fabricantes de camiones y autobuses piden a la UE acelerar medidas para cumplir objetivos en 2030

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes europeos de camiones y autobuses solicitarán a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que se aceleren las medidas "urgentes y necesarias" en el sector para que los objetivos europeos para el año 2030 sean alcanzables y con el fin de que se pueda garantizar una transición "justa y realista".

Así lo ha trasladado la patronal europea ACEA en un comunicado este viernes, en el que ha reafirmado su compromiso con la transición verde, al tiempo que ha advertido de que la insuficiencia de condiciones propicias pone al sector en riesgo por circunstancias ajenas a su control.

Entre otras medidas, ACEA solicitará a la Comisión que acelere la revisión del Reglamento sobre CO2 para vehículos pesados para reflejar mejor las interdependencias dentro del sector del transporte y la logística. "Esto no puede esperar hasta 2027. Necesitamos una evaluación y un seguimiento urgentes de las condiciones propicias más críticas para la transición a la neutralidad climática del transporte pesado por carretera", subraya la asociación.

Los fabricantes de camiones y autobuses de Europa mantienen su compromiso de impulsar la transición hacia la neutralidad climática, pero destacan que el éxito dependerá de una acción rápida y coordinada de los responsables políticos para eliminar las barreras que se interponen en el camino.

El sector se congratula de suministrar vehículos que son "la columna vertebral de la economía europea, esenciales para la vida diaria de cientos de millones de ciudadanos y empresas". El sector ha invertido miles de millones en el desarrollo de vehículos de cero emisiones (VEC) que satisfacen todas las necesidades de transporte.

Sin embargo, según los objetivos de reducción de CO2 para 2030, la cuota de mercado de vehículos eléctricos de cero emisiones debe aumentar de tan solo un 3,5% en el primer semestre de 2025 a al menos un 35 % en un plazo de cinco años. En este contexto, los fabricantes han explicado que no se cumplen las condiciones esenciales, desde conexiones adecuadas a la red eléctrica hasta legislación clave, como la Directiva sobre pesos y dimensiones.

Además, instrumentos cruciales como precios de carga competitivos, incentivos específicos, cargadores para usuarios de la vía pública basados en CO2 y otros elementos cruciales siguen sufriendo retrasos.

"Ya estamos entregando los vehículos y ofreciendo soluciones de cero emisiones para todas las necesidades de transporte, pero la mayoría de las condiciones esenciales no se cumplen actualmente. Esto no es un fallo de ingeniería, sino un fallo de política", ha declarado el director ejecutivo del Grupo Scania y presidente del Consejo de Vehículos Comerciales de la ACEA, Christian Levin.