Los fabricantes europeos de automóviles alertan sobre paradas de producción por la escasez de chips

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha mostrado su preocupación por la inminente interrupción de la fabricación de vehículos en Europa debido al bloqueo en el suministro de microchips "esenciales" para la producción de sus fabricantes miembros.

"Si bien la disputa política que ha llevado a la prohibición de las exportaciones de chips de Nexperia desde China sigue sin resolverse, la situación se torna cada día más crítica para la industria automotriz mundial", ha trasladado la asociación este miércoles en un comunicado.

La consiguiente escasez de este tipo de chips simples, utilizados en las unidades de control de los sistemas eléctricos de los vehículos, está afectando a los fabricantes de automóviles de todo el mundo, incluyendo Europa. Actualmente, la industria está agotando sus reservas, pero los suministros se están reduciendo rápidamente.

Según una encuesta realizada esta semana entre los miembros de ACEA, algunos ya prevén paradas inminentes en las líneas de montaje. Además, la patronal ha señalado que, si bien existen muchos proveedores alternativos, se necesitarán varios meses para desarrollar la capacidad adicional necesaria para paliar la escasez de suministro.

"La industria automotriz no dispone de tanto tiempo antes de que se sientan los peores efectos de esta escasez", ha apuntado la directora general de ACEA, Sigrid de Vries, quien ha pronosticado que la paralización de las líneas de montaje podría darse "en cuestión de días". "