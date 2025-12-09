Faconauto pide la pronta activación del Plan Auto+ y ve viable llegar a 1,3 millones de matriculaciones

Faconauto reclama la pronta activación del Plan Auto+ y ve viable un mercado de 1,3 millones de coches - FACONAUTO

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal de los concesionarios españoles Faconauto ha reclamado la pronta activación del Plan Auto+ y que se complemente con el Plan Nacional de Renovación del Parque, tal y como exige la Ley de Movilidad Sostenible, que establece un plazo máximo de tres meses para su puesta en marcha.

Faconauto destaca que, por primera vez, España dispone de un plan estratégico para avanzar de manera ordenada hacia la descarbonización, que no deje a nadie atrás, ayude a las inversiones industriales y prepare el sector para el futuro. Faconauto defiende que su activación permitiría a España recuperar un mercado de 1,3 millones de matriculaciones al año.

"2025 nos ha demostrado que cuando la política pública se diseña con rigor y se ejecuta con coherencia, el mercado responde, y ahora debemos dar el siguiente paso: 2026 tiene que ser el año en el que España deje atrás la recuperación y abrace la consolidación, con más electrificación y un mercado interior fuerte", ha sostenido la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, quien ha hecho balance del mercado en 2025 y ha presentado las previsiones para 2026 en un encuentro con medios celebrado este martes en Madrid.

"Es necesario que todos los españoles podamos ir hacia la movilidad sostenible. Los que puedan, hacia la electrificación; los que puedan ir a los híbridos, que vayan a los híbridos y los que no, que vayan a los de combustión de última generación. No podemos hacer una transición dejando a la gente atrás y que no piense en todos los españoles. Sería un error y lo único que haría sería quebrar el sistema", ha añadido la responsable de Faconauto sobre los planes de la nueva Ley de Movilidad sostenible, que abre la posibilidad de la renovación del parque de vehículos que actualmente roza los 15 años de antigüedad en España.

Por ello, también desde Faconauto han reclamado un horizonte "claro y cierto" para no "generar incertidumbre en el sector" en cuanto a la posibilidad de postponer la fabricación de vehículos de combustión para 2035.

2026, UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR

La organización considera que 2026 debe ser el año de la consolidación hasta alcanzar 1,3 millones de vehículos nuevos matriculados. En paralelo, Faconauto subraya que el objetivo es llegar al 33% del total en electrificación.

Según la patronal, el mantenimiento de los incentivos a través del Plan Auto+ y la llegada de modelos con precios más competitivos, y toda la estrategia de despliegue masivo de puntos de recarga, hacen plenamente realista esta previsión.

SIN LAS AYUDAS, LAS MATRICULACIONES HABRÍAN SIDO 120.000 MENOS

Según los datos de Faconauto, sin el efecto combinado de estas medidas, el mercado en 2025 habría perdido en torno a 120.000 operaciones y habría cerrado el ejercicio en niveles muy similares a los de 2024.

"Hay 400 millones para incentivar la demanda, pero también 300 para la puesta en marcha de puntos de recarga, unido a los 400 millones para aquellos que tienen las ayudas pendientes", ha expuesto Blázquez.

Faconauto ha destacado también el ritmo de matriculaciones hasta noviembre de este año, en torno a los 1,2 millones de unidades, impulsadas principalmente por el papel de la electrificación, superando el 20% de la cuota del mercado, la llegada de incentivos a la compra, así como la mayor red de recarga pública derivada de la llegada de más modelos eléctricos e híbridos enchufables en el mercado nacional.

El segundo elemento para la patronal ha sido la reposición derivada de la DANA, canalizada a través del Plan Reinicia Auto+, que movilizó a miles de familias en un corto periodo de tiempo, que pudieron recuperar su movilidad gracias a estas ayudas. A ello se suma el despliegue sin precedentes de planes autonómicos de renovación del parque, cuya cercanía al territorio ha dinamizado la demanda con especial intensidad.

UN PLAN AUTO+ CON LOS CONCESIONARIOS COMO PAPEL FUNDAMENTAL

La patronal ha adelantado que ya se está trabajando en el diseño del nuevo Plan Auto+, con el objetivo de que siga la línea del Reinicia Auto+ valenciano, donde los clientes que adquirían un vehículo, recibían la ayuda de forma directa en el concesionario. Desde Faconauto, defienden este tipo de modelo por "su eficacia, basada en la agilidad y la simplicidad administrativa", pero que no serán ellos los que den las subvenciones.

"Los concesionarios no las vamos a poder adelantar, lo que sí podemos hacer es que como pasó en Valencia haya un sistema de gestión desde el Ministerio de Industria con el Reinicio Auto en Valencia. Creemos que es la mejor de las soluciones porque el cliente se lleva el descuento en la factura de manera directa y no se pone en riesgo la tesorería de los concesionarios", ha explicado Blázquez.

De igual forma, ha expresado que tres meses es el plazo máximo para que se ponga en marcha el nuevo Plan Auto+. La presidenta de los concesionarios ha defendido que la convivencia del nuevo Plan Auto+ y la renovación del parque serán la herramienta para "conectar la transición ecológica con la realidad económica de los ciudadanos" y el "seguro de vida" para la industria. "La Ley marca tres meses, y ese plazo debe cumplirse", ha recalcado.

La pasada semana el Gobierno anunció que los 400 millones de euros destinados a la compra de vehículo electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III), con el fin de garantizar una mayor velocidad y homogeneidad en la gestión de ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias "cuando realmente lo necesiten".

Por último, respecto al comportamiento de la red de concesionarios, la patronal ha adelantado que, a falta de cerrar el ejercicio, se espera un mantenimiento del empleo, situándose cerca de los 165.000 puestos de trabajo. Asimismo, ha recordado que terminará al igual que el año pasado con una rentabilidad "muy ajustada". Al término del tercer trimestre de este año, la rentabilidad se situó en torno al 1,4%.