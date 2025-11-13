La facturación de los concesionarios alcanzó 48.406 millones de euros en 2024, un 6% más que en 2023

Archivo - Un concesionario de vehículos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La facturación de la red nacional de concesionarios alcanzó los 48.406 millones de euros en 2024, lo que supuso un incremento del 5,8% respecto al año anterior, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

Este crecimiento se sumó al fuerte repunte del 26,6% contabilizado en 2023, dando lugar a una evolución acumulada superior al 30% en el período 2022-2024.

La venta de vehículos nuevos generó unos ingresos de 29.602 millones de euros, un 2,8% más que en 2023, representando el 61% del total del mercado. Por su parte, el segmento de vehículo de ocasión destacó por su mayor dinamismo, con un aumento del 13,5% y una facturación de 13.109 millones de euros, equivalente al 27% del total.

El área de posventa, que incluye recambios, servicios de taller y otros, alcanzó los 5.695 millones de euros, lo que supuso un aumento del 5,1% y una participación del 12% en el mercado global.

En cuanto a las matriculaciones, las ventas de automóviles de turismo y vehículos todo terreno ascendió a 1,02 millones de unidades en 2024, un 7,1% más que en el ejercicio anterior. Los vehículos híbridos eléctricos (HEV) y eléctricos (BEV) continuaron ganando terreno, concentrando en conjunto más del 40% de las matriculaciones en ese año.

CRECIMIENTO DEL 7% EN 2025

Impulsado principalmente por la positiva evolución de las ventas de vehículos nuevos, el volumen de negocio de los concesionarios de automóvil cerrará 2025 con un crecimiento estimado en torno al 7%, hasta alcanzar los 51.600 millones de euros. Destaca el buen comportamiento de la demanda de vehículos electrificados, especialmente en el canal de particulares, a lo largo del año.

El número de concesionarios oficiales de turismos, vehículos todo terreno y vehículos comerciales se situó en 2.143 a finales de 2024, experimentando un notable repunte que contrastó con la tendencia descendente observada en años previos.

A pesar de mantenerse un alto grado de atomización empresarial, el sector tiende a concentrarse, gracias a importantes movimientos corporativos llevados a cabo en los últimos años. Los cinco principales operadores concentraron el 11% del valor total del mercado en 2024, porcentaje que se situó en el 18% al considerar los diez primeros.