La facturación de fabricantes de recambios y distribuidores crece en el segundo trimestre del año

Sernauto y Ancera - SERNAUTO

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes de recambios cerraron el segundo trimestre de 2026 con un crecimiento del 8,1% en la facturación respecto al primer trimestre del año, mientras que los distribuidores mostraron un incremento del 5,8%.

Así se recoge en el Observatorio del Estado de la Opinión de los Profesionales de la Posventa, correspondiente al segundo trimestre de 2026, que refleja una evolución favorable de la actividad de la posventa independiente, con crecimientos de facturación tanto entre los fabricantes de recambios como entre los grupos de distribución y mayoristas.

Los resultados de este informe han sido presentados por la Asociación de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera).

De cara al conjunto del ejercicio, las previsiones apuntan a un crecimiento de la facturación del 5,2% para los fabricantes y del 5,4% para los distribuidores, lo que refuerza las perspectivas favorables para el cierre de 2026.

A su vez, las expectativas de facturación para los fabricantes de recambios para el tercer trimestre de 2026 apuntan a un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo de 2025. Entre los principales retos identificados por los fabricantes destacan la rentabilidad y los márgenes, la estabilidad del suministro y el coste de las materias primas, el crecimiento de las ventas, la gestión del stock y la logística, así como la incertidumbre del mercado.

Mientras, para el tercer trimestre de 2026, los distribuidores anticipan un incremento de la facturación del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los principales desafíos señalados por los distribuidores de recambios destacan la preservación de la rentabilidad y los márgenes comerciales, la gestión del personal y el incremento de las ventas.

A estas preocupaciones se suman la optimización de los stocks y los costes operativos, así como la adaptación a un entorno marcado por la presión competitiva, la incertidumbre regulatoria y la transformación tecnológica del parque automovilístico.

Para la presidenta de Ancera, Nines García de la Fuente, los resultados del segundo trimestre ponen de manifiesto "la capacidad de la distribución independiente para seguir dando respuesta a un mercado en constante evolución".

"Desde Ancera consideramos fundamental que el crecimiento de la actividad vaya acompañado de unas condiciones que permitan a las empresas seguir invirtiendo, modernizando sus procesos y ofreciendo un servicio competitivo. Nuestro compromiso es continuar defendiendo un marco que favorezca la actividad de la distribución independiente y reconozca su contribución al conjunto de la cadena de valor de la posventa", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto, Benito Tesier, señala que los resultados del segundo trimestre confirman "la evolución positiva" de la actividad de los fabricantes de recambios y su capacidad de adaptación ante un contexto económico y geopolítico complejo.

"Sin embargo, a medida que avanza el año, se mantienen factores de incertidumbre que condicionan las perspectivas de las empresas, como la presión sobre los costes, la inflación, la rentabilidad y la evolución de la demanda. Aunque las previsiones para el cierre de 2026 continúan siendo favorables, debemos mantener una actitud prudente ante un escenario cambiante" ha apuntado.