Archivo - La facturación de los talleres de camión y autobús crece un 3,7% en los últimos doce meses - EUROMASTER - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La facturación de los talleres españoles de camión y autobús aumentó un 3,7% en los últimos doce meses, entre julio de 2025 y junio de 2026, mientras que el número de órdenes de reparación creció un 0,8%, según el último informe de evolución del mercado elaborado por el Club de la Posventa del Vehículo Industrial.

El estudio atribuye el incremento de la cifra de negocio, principalmente, al aumento de los precios de los servicios de taller, que se elevaron un 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos absolutos, los talleres especializados en el mantenimiento y reparación de camiones y autobuses facturaron más de 2.356 millones de euros durante los últimos doce meses, frente a los cerca de 2.272 millones registrados en el periodo precedente.

Los datos también reflejan una evolución positiva durante el tercer bimestre del año. En los meses de mayo y junio, el número de órdenes de reparación aumentó un 0,7% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que la facturación avanzó un 2,3% y los precios crecieron un 1,6%.

El informe, elaborado a partir del análisis de las órdenes de reparación de una muestra de 268 talleres de vehículo industrial, concluye que la actividad del sector mantiene una evolución estable, con un crecimiento moderado de la carga de trabajo y de los ingresos. La muestra forma parte de una base de datos integrada por 7.979 talleres especializados y multimarca de toda España.