Fastned logra ingresos de 51,3 millones en el tercer trimestre y mantiene previsiones anuales

Fastned - FASTNED

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de recarga ultrarrápida Fastned ha registrado unos ingresos procedentes de la recarga de 51,3 millones de euros en el tercer trimestre de 2026, mientras que el beneficio bruto aumentó un 44% interanual hasta alcanzar los 37 millones de euros.

Los ingresos reportados incluyen 5,1 millones de euros relacionados con los e-credits neerlandeses del primer trimestre de 2026, que se transfirieron en el tercer trimestre después de que el portal del Gobierno neerlandés volviera a estar operativo tras un cierre temporal. Los ingresos procedentes de la recarga fueron de 46,3 millones de euros, un 47% más interanual.

En el tercer trimestre, Fastned firmó acuerdos para 26 nuevas ubicaciones de gran afluencia y abrió 17 estaciones en su red europea durante el tercer trimestre, una cifra de aperturas notablemente superior a la de años anteriores. El ritmo de construcción también se ha acelerado, con 65 estaciones en construcción, casi el doble que el año pasado.

Durante el tercer trimestre, Fastned lanzó su tercera emisión de bonos de 2026 como parte de su programa continuo de bonos minoristas, apoyando la expansión de la red de la empresa. La emisión permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026.

Asimismo, la compañía alcanzó un hito significativo en el marco del plan de opciones para empleados introducido con motivo de su cotización en Euronext Amsterdam en 2019, que permite a los empleados participar en el valor creado a medida que crece la empresa. El plan combina 10 hitos operativos y de capitalización bursátil para alcanzar los objetivos de la empresa para 2030.

Uno de los hitos se alcanzó después de que los ingresos anuales superaran los 100 millones de euros en 2025 y la capitalización bursátil superará los 700 millones de euros en el tercer trimestre, lo que desbloquea opciones equivalentes al 1% del total de acciones en circulación para su distribución entre los empleados.

AUMENTAN LOS INGRESOS Y EL VOLUMEN DE ENERGÍA SUMINISTRADA

El volumen de ventas de las estaciones creció en el tercer trimestre y el volumen medio anualizado suministrado por estación alcanzó los 596 MWh. El crecimiento orgánico del volumen fue del 27% en el tercer trimestre de 2026.

Impulsados por los desplazamientos vacacionales del tercer trimestre, los ingresos anualizados por estación, calculados sobre el acumulado del año, alcanzaron los 395.000 euros, cerca del extremo superior del rango de guidance de Fastned para 2026, de 350.000 a 400.000 euros.

"Los resultados de este trimestre reflejan la capacidad de Fastned para acelerar el despliegue de su red y responder a una demanda de recarga ultrarrápida cada vez mayor. En España, queremos trasladar ese impulso al desarrollo de una infraestructura de recarga rápida, fiable y accesible, ubicada en puntos estratégicos", ha señalado la directora general de Fastned en España, Inma Cima.

MANTIENE PREVISIONES PARA 2026

En este contexto, Fastned mantiene sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2026, con la intención de sumar entre 70 y 100 nuevas estaciones operativas a finales de año, hasta alcanzar entre 476 y 506 estaciones operativas, y unos ingresos medios por estación de entre 350.000 y 400.000 euros, así ccomo un margen de Ebitda operativo de aproximadamente el 45%.

"Fastned mantiene su foco en el crecimiento de los ingresos procedentes de la recarga, la mejora del rendimiento de las estaciones y la ejecución de la expansión prevista de su red en Europa", ha resumido la compañía.