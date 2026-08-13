Fastned recorta sus pérdidas un 29% en el primer semestre y duplica su Ebitda operativo

Fastned - FASTNED

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fastned, empresa de recarga rápida de automóviles, ha cerrado el primer semestre del año con unas pérdidas por importe de 13 millones de euros, lo que supone recortar sus 'números rojos' en un 29% respecto al mismo periodo del año anterior.

A su vez, la compañía ha duplicado su resultado bruto de explotación (Ebitda) operativo en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 37,4 millones de euros, según ha informado este jueves.

De su lado, el Ebitda subyacente de la empresa aumentó de 1,4 millones de euros en el primer semestre a 13,7 millones de euros, a medida que Fastned aceleró tanto el despliegue de estaciones como el crecimiento comercial en toda Europa.

El margen de contribución procedente de la recarga creció un 61% interanual hasta los 66 millones de euros, con un aumento del 17% en el beneficio bruto por kWh. Los ingresos procedentes de la recarga aumentaron un 40% interanual hasta los 75,1 millones de euros. A su vez, la posición de caja de Fastned ascendía a 100,7 millones de euros al cierre del 1S 2026.

Los ingresos reportados se ven afectados negativamente por 5 millones de euros relacionados con los e-credits neerlandeses del primer trimestre de 2026. Esta situación puntual no tiene impacto en el beneficio bruto del primer semestre debido a un efecto compensatorio dentro del coste de ventas.

28 NUEVAS ESTACIONES EN EL PRIMER SEMESTRE

Fastned abrió 28 nuevas estaciones, un récord para la empresa en el primer semestre, lo que elevó su red a 434 estaciones operativas en nueve países al cierre de junio. La empresa también añadió 60 nuevas ubicaciones a su pipeline de desarrollo.

Fastned entregó 112,3 GWh de energía renovable en el semestre, un aumento del 38% respecto al mismo periodo del año anterior. La red permitió realizar 4,1 millones de sesiones de recarga, un 34% más, proporcionando una estimación de 562,2 millones de kilómetros eléctricos y evitando 101,9 kilotoneladas de emisiones de CO2 equivalente.

El margen de contribución procedente de la recarga aumentó un 61% hasta los 66,0 millones de euros, mientras que el margen bruto asociado pasó del 76% en el primer semestre de 2025 al 88% en los seis primeros meses de 2026.

De cara al cierre de 2026, Fastned espera abrir entre 70 y 100 nuevas estaciones operativas y alcanzar unos ingresos de entre 350.000 a 400.000 euros por estación, como media anual, así como un margen de Ebitda operativo del 45%.