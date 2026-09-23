Feijóo ofrece al sector del automóvil el apoyo del PP y critica al Gobierno por no ser "un aliado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con el consejero delegado de Grupo Renault, Christian Stein - PP

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado al consejero delegado del Grupo Renault en España, Christian Stein, el apoyo de su partido al sector automovilístico español, frente al Gobierno de España, al que ha criticado por no ser "un aliado" de las plantas automovilísticas españolas.

"El PP será un aliado de una industria pujante y dejará de lado cualquier dogmatismo ideológico", ha expresado Feijóo en su encuentro con Stein este miércoles, en el que ambos han conversado sobre la situación del sector de la automoción en España.

El líder de la oposición ha transmitido que será un compromiso gubernamental "mantener el liderazgo industrial de la automoción", desde la premisa de que España --segundo mayor productor de vehículos de Europa-- necesita mejor planificación, fomentar la innovación, formación especializada, competitividad, fiscalidad inteligente y menos trabas administrativas.

En el año en que Grupo Renault conmemora 75 años de presencia industrial en España, Feijóo ha mostrado su apoyo a este sector, que ha valorado como "prioritario" y ha recordado que el PP ya presentó un plan nacional del automóvil y un Plan Renove "con neutralidad tecnológica" para todos los motores.

Asimismo, ha lamentado que España presente una brecha en electrificación con respecto a la media europea y que la producción española de vehículos haya caído un 1,7% en el primer semestre de 2026, así como que las exportaciones hayan retrocedido un 3,3%.