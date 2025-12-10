Feneval y asociaciones empresariales piden a la CE replantear las cuotas cero emisiones en las flotas

Archivo - Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de Feneval. - FENEVAL - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor, Feneval, ha firmado un escrito dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que expresa su preocupación ante la propuesta comunitaria que plantea la adquisición y compra obligatorias de vehículos de cero emisiones (ZEV) para las flotas corporativas.

Dicho escrito está respaldado por numerosas asociaciones empresariales nacionales y europeas que conforman la cadena de valor de la industria automovilística, quienes alertan de que dicha medida, de continuar adelante, "supondría un freno a la competitividad de las empresas de cualquier sector en Europa y pondría en peligro en particular a la industria automotriz europea, generadora de millones de empleos industriales".

Por ello, todas ellas solicitan a la Comisión Europea que "en colaboración con los Estados miembros, concentre los poderes y recursos necesarios para la eliminación de estos obstáculos, lo que ayudaría a contribuir de manera decisiva a acelerar la adopción corporativa de vehículos de cero emisiones en Europa".

"Solicitamos a la Comisión Europea que reconsidere la adopción de esta nueva normativa y que, en su lugar, trabaje de la mano de cada uno de los Estados miembros, así como de las propias empresas, para construir las mejores prácticas en condiciones óptimas que nos permitan descarbonizar nuestras flotas de forma sostenible y viable. El objetivo común que perseguir debe ser garantizar la fortaleza económica de la Unión Europea, los empleos asociados a ella y un camino sostenible hacia una movilidad corporativa asequible", ha mostrado el presidente ejecutivo de Feneval, Juan Luis Barahona.

La patronal de los alquiladores de vehículos, junto al resto de firmantes, advierte de que el principal freno a la hora de adoptar de manera masiva los denominados ZEV es la "falta de infraestructura de recarga suficiente y eficiente, adecuada a todos los casos de uso corporativos y a todos los vehículos de pasajeros y comerciales, desde furgonetas hasta vehículos pesados, en toda Europa".

El documento escrito también advierte de imponer la obligación de adquirir un porcentaje obligatorio de vehículos de cero emisiones para las flotas corporativas traería consigo consecuencias negativas como prolongar la vida útil de los vehículos más antiguos o reducir la compra de vehículos nuevos ante unos costes insostenibles, impactando de lleno en el rejuvenecimiento del parque móvil.

"Todo sería un efecto dominó, provocaría una disminución en las matriculaciones de vehículos nuevos y dificultaría la capacidad de nuestras empresas para atender adecuadamente a sus clientes. Sin duda, perjudicaría aún más la competitividad de los fabricantes europeos y de sus proveedores en un momento económico ya de por sí complejo", ha concluido Barahona.