Feneval nombra presidenta a Mar Fuentes para reforzar el rol del alquiler de vehículos - FENEVAL

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha nombrado nueva presidenta a Mar Fuentes, abriendo una nueva etapa para la patronal a las puertas de su 50 aniversario.

Mar Fuentes lleva vinculada a la industria del alquiler de vehículos y la movilidad más de tres décadas. Los inicios de su carrera profesional fueron en Hertz España en 1989, compañía en la que desarrolló gran parte de su trayectoria y donde llegó a ocupar el cargo de directora de Operaciones para España a la par que fue miembro del comité de dirección.

Desde esta posición asumió la gestión de una red de 82 oficinas corporativas, además de la red de franquicias, y participó en procesos estratégicos relacionados con la actividad operativa o la gestión de equipos.

Posteriormente, entre 2023 y febrero de 2026, ejerció como directora de Operaciones de Record Go para diversos mercados europeos, formando parte de su comité de dirección y liderando áreas estratégicas como servicio al cliente, compras, infraestructuras, externalización de servicios y formación.

Su conocimiento de la realidad empresarial se complementa con una dilatada experiencia en el ámbito asociativo. Desde 2018 ocupaba la vicepresidencia de Galeval (Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor de Galicia), y desde el año 2025 formaba parte de la junta directiva, como vocal, de Apeca (Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias).

FORTALECER EL ALQUILER DE VEHÍCULOS

Durante su presentación ante el Congreso Feneval 2026, la nueva presidenta ha presentado las principales líneas que marcarán esta etapa, con especial atención al fortalecimiento del reconocimiento del alquiler de vehículos como una actividad estratégica para la economía y la movilidad en España.

Uno de los grandes compromisos expresados por Fuentes ha sido el de reforzar el prestigio del 'rent a car' y contribuir a que la percepción social del sector refleje su evolución, profesionalización y compromiso con la calidad del servicio.

"Ha llegado el momento de que todo ese esfuerzo y todo lo que aportamos a la sociedad se traduzca también en un mayor reconocimiento de nuestra actividad", ha afirmado Mar Fuentes durante su intervención.

En este sentido, la nueva presidenta de Feneval también ha querido destacar que la aportación de las empresas de alquiler de vehículos trasciende la prestación de tan solo un servicio de movilidad. En sus palabras, la actividad del rent a car "favorece la conectividad de los territorios, facilita los desplazamientos turísticos, contribuye a la dinamización económica y genera oportunidades para empresas y profesionales".