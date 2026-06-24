Feneval prevé que el 'rent a car' crezca un 5,5% este verano - FENEVAL

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) prevé una campaña estival positiva para el sector del 'rent a car', que alcanzará unas 92.800 unidades entre mayo y septiembre, lo que supondría un incremento del 5,5% respecto al mismo periodo de 2025 y del 10% en comparación con 2024.

Según las estimaciones de la patronal, el acumulado de los nueve primeros meses de 2026 superará las 207.500 unidades, con un crecimiento cercano al 8,7%, en un contexto marcado por la elevada demanda turística y una mayor planificación de los viajes por parte de los consumidores.

El presidente en funciones de la organización, Ignacio Manzano, ha señalado que el alquiler de vehículos permite disfrutar de una movilidad "flexible, segura y cómoda", aunque ha insistido en que la experiencia del usuario depende también de una correcta revisión de las condiciones del servicio antes de formalizar la contratación.

REVISAR CONTRATOS Y SEGUROS ANTES DE FIRMAR UN ALQUILER

Ante el inicio de la temporada vacacional, Feneval ha recordado la importancia de informarse adecuadamente antes de contratar un vehículo de alquiler.

Feneval aconseja analizar compañías, modelos, precios, coberturas y posibles costes adicionales para elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades del viaje.

Asimismo, la organización subraya la importancia de seleccionar el vehículo adecuado en función del número de pasajeros, el equipaje, la duración del trayecto o el tipo de carretera por la que se vaya a circular.

Otro de los aspectos clave es la lectura detallada del contrato de alquiler. La patronal recuerda que este documento puede incluir condiciones relativas a límites de kilometraje, horarios de devolución, requisitos de edad, políticas de cancelación o penalizaciones económicas que conviene conocer antes de la firma.

En materia de seguros, Feneval recomienda comprobar qué coberturas están incluidas y cuál es el importe de la franquicia que asumiría el cliente en caso de daños al vehículo.

La federación aconseja igualmente inspeccionar el estado del vehículo antes de iniciar el viaje y verificar que cualquier desperfecto previo figure reflejado en la documentación de entrega.

Tomar fotografías del coche en el momento de la recogida puede servir como respaldo ante posibles reclamaciones posteriores. Entre las recomendaciones también figura declarar a todos los conductores que vayan a utilizar el vehículo, informarse previamente sobre los procedimientos de asistencia en caso de avería o accidente y revisar cuidadosamente el estado del automóvil en el momento de la devolución.