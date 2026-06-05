La Feria del Vehículo Eléctrico 2026 abre sus puertas en Madrid para acercar el sector a los ciudadanos

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante la inauguración de la Feria VEM 2026 - AEDIVE

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XI edición de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM 2026) ha abierto este viernes sus puertas en Madrid Río, en la Explanada de la Selección Española de Fútbol, en una nueva cita para acercar a la ciudadanía la movilidad eléctrica.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el acto inaugural ha contado con la participación de Joan Groizard, secretario de Estado de Energía; Cristina Aparicio, directora general de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid; y Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive.

Organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), el Ayuntamiento de Madrid y el portal Movilidadelectrica.com, la feria celebra este año su undécima edición estrenando ubicación en Madrid Río.

El director general de Aedive, ha dado la bienvenida a asistentes, patrocinadores y autoridades, destacando que la feria es "el punto de encuentro entre la industria, las administraciones y los ciudadanos". "Nuestro objetivo sigue siendo acercar la movilidad eléctrica a las personas, resolver dudas, derribar los pocos mitos que quedan en pie y demostrar que el vehículo eléctrico ya forma parte del presente y del futuro de nuestra movilidad", ha afirmado.

Durante su intervención en la inauguración, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha afirmado que el futuro de la industria automovilística española pasa por la electrificación de la movilidad, al garantizar la continuidad del empleo en las fábricas de producción de vehículos.

Por su parte, la directora general de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid, Cristina Aparicio, ha destacado que "la historia de VEM es también la historia de la movilidad eléctrica en Madrid y en nuestro país".

MÁS DE 100 VEHÍCULOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Durante los próximos tres días, los asistentes podrán descubrir las últimas novedades del sector y experimentar de primera mano las ventajas de la movilidad eléctrica. La feria pone a disposición de los visitantes más de 100 vehículos de última generación entre modelos de exposición y unidades destinadas a pruebas dinámicas y de conducción, incluyendo más de 40 vehículos para test drive.

Además de probar coches, motos y otros vehículos eléctricos, los ciudadanos podrán conocer las últimas innovaciones en infraestructura de recarga, servicios energéticos y soluciones de movilidad sostenible de la mano de más de 40 expositores que representan toda la cadena de valor del sector.