La Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM) celebrará su décima edición del 19 al 21 de septiembre - AEDIVE

La feria espera superar las cifras de 2024, cuando recibió a más de 30.000 visitantes

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM) celebrará su décimo aniversario entre el 19 y el 21 de septiembre en la Plaza de Colón, en una nueva ocasión en la que se reunirán marcas, instituciones y usuarios relacionados con el sector de la movilidad eléctrica en España.

Organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el portal Movilidadelectrica.com, la feria espera superar las cifras de 2024, cuando recibió a más de 30.000 visitantes.

Como cada año, la feria ofrecerá una amplia muestra de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas, tecnologías de recarga y servicios asociados a la electromovilidad. Además, más de 60 marcas expositoras, incluidos fabricantes de vehículos, compañías de infraestructura de recarga, servicios energéticos y soluciones de movilidad sostenible, mostrarán las últimas innovaciones que conforman el ecosistema de la movilidad eléctrica.

Como viene siendo tradición, el certamen se enmarca también en la Semana Europea de la Movilidad impulsada por la Comisión Europea que este año se celebra del 16 al 22 de septiembre.

Para esta décima edición, la Feria VEM estrena una identidad visual renovada, con la que quiere proyectar la madurez alcanzada por el evento y reforzar su carácter abierto, urbano y ciudadano. Esta nueva imagen acompañará a todas las piezas de comunicación de la feria, reflejando la evolución del sector y el papel de VEM como punto de encuentro clave para impulsar la movilidad eléctrica en España.

La feria contará con el patrocinio de EcoMutua, Nissan y Renault en la categoría Platino; BBVA Consumer Finance, Endesa, Iberdrola, Moeve, Octopus Energy y Repsol como patrocinadores Oro; y Ayvens, Cargacar, Chargeguru, Cupra, Electra y Plugspot en la categoría Premium.

Algunas empresas ya han confirmado sus novedades, como los servicios de renting y consultoría de Ayvens; el funcionamiento del servicio integral de Cargacar; parte de la gama electrificada de Cupra; la infraestructura de Eletralineras de carga ultrarrápida; la gama de seguros para vehículos híbridos y eléctricos de EcoMutua y Voltio; o la primera tarifa inteligente de recarga doméstica para vehículos eléctricos en España, Intelligent Octopus que dará a conocer Octopus Energy, junto a su plataforma de recarga pública, Octopus Electroverse.

RÉCORD EN MATRICULACIONES EN ESPAÑA Y MADRID

Esta décima convocatoria llega en un momento clave para el sector, con récord de matriculaciones de vehículos eléctricos e instalaciones de puntos de recarga, y marcada por el éxito del Plan Moves III (dotado con 400 millones de euros), que en pocas semanas ha agotado su presupuesto en comunidades como Madrid o Galicia.

Desde AEDIVE se señala que "esta buena noticia pone al mismo tiempo de relieve la necesidad de que existan planes de incentivo más estables, capaces de mantener la dinámica del mercado durante todo el año".

Además, la feria tendrá lugar en la Comunidad de Madrid, líder en matriculación de vehículos eléctricos en España y ejemplo de apoyo institucional a través de incentivos y proyectos que refuerzan el ecosistema de la movilidad eléctrica. Entre ellos destacan los espacios Hub 360 impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, aparcamientos innovadores que facilitan la movilidad activa compartida y la electrificación del parque móvil. Actualmente funcionan dos hubs en la ciudad (Canalejas 360 y Recoletos 360) y están previstos otros once más.

"La Feria VEM es ya una cita imprescindible para cualquier persona interesada en la movilidad. Cumplir diez ediciones es un hito que refleja el avance imparable del sector. Invitamos a todos los ciudadanos a vivir esta experiencia y descubrir de primera mano las múltiples ventajas de conducir en eléctrico", ha subrayado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia.