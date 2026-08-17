El Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la marca, es vendido por 35 millones en una subasta

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MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la marca italiana, ha sido vendido en una subasta benéfica por un precio de 40 millones de dólares (34,5 millones de euros), lo que lo convierte en el coche nuevo más caro jamás vendido.

En concreto, la venta se ha producido durante la subasta benéfica de Sotheby's, celebrada durante la Monterey Car Week en California, superando el récord establecido el año pasado, cuando el Daytona SP3 personalizado de Ferrari se vendió por 26 millones de dólares.

Ferrari presentó en mayo el Luce, con un precio de 550.000 euros, lo que provocó una oleada de críticas y una caída en la cotización de las acciones de la empresa. El vehículo supone una ruptura con la tradición de Ferrari de fabricar deportivos con motor de combustión.

Los cuatro motores eléctricos, las cuatro suspensiones activas accionadas eléctricamente y las cuatro ruedas direccionales que funcionan de forma sinérgica representan una de las muchas primicias absolutas en el ámbito automovilístico del Ferrari Luce.

El consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna, afirmó en mayo que el modelo estaba recibiendo pedidos tanto de clientes antiguos como de nuevos. "El Ferrari Luce no tiene nada que ver con los coches eléctricos que habéis visto de otros fabricantes", afirmó en aquel momento.

Ferrari revisó al alza sus previsiones para todo el año a finales del mes pasado, ya que la demanda de modelos de edición limitada como el F80 y una versión más cara de su Purosangue de cuatro plazas impulsaron unos mejores resultados en el segundo trimestre.