Ferrari sube más de un 4% en Bolsa tras ganar un 8% más hasta septiembre y elevar previsiones para 2026

Archivo - Ferrari - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Ferrari han escalado un 4,47%, hasta 375 euros, después de que la firma italiana haya informado de un beneficio neto de 1.307 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que equivale a un incremento de sus ganancias del 8% respecto al mismo periodo de 2026.

A su vez, el valor de los títulos de la compañía se ha visto impulsado por la decisión del consejo de administración de elevar sus previsiones para el conjunto del ejercicio de 2026, con una estimación de cerrar el año con unos ingresos de 7.650 millones de euros, un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 3.000 millones de euros y un resultado operativo (Ebit) de 2.285 millones de euros.

Este incremento obedece a un impacto menor al esperado del tipo de cambio en las cifras financieras, una combinación de productos "favorable" y la entrada de mayores ingresos procedentes de la actividad de competición y de la línea 'Lifestyle'.

FACTURA UN 6% MÁS

Así las cosas, Ferrari elevó su facturación un 6% interanual, hasta superar los 5.682 millones de euros, a pesar de darse una caída de las entregas, que han descendido hasta las 10.170 unidades, un 3% menos.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 2.230 millones de euros, una cifra superior en un 8% a la de los nueve primeros meses de 2025, con un margen Ebitda del 39,2% (por encima del año anterior en 0,4 puntos porcentuales).

Mientras, el resultado operativo (Ebit) de estos últimos tres trimestres ha alcanzado 1.716 millones de euros, un 7% más que en el año anterior, con un margen Ebit del 30,2% (frente al 29,9% logrado hasta septiembre de 2025).

En lo que se refiere al tercer trimestre, Ferrari ha conseguido un beneficio neto de 431 millones de euros, un 13% más que en el mismo trimestre del año anterior, con unas ventas de 1.896 millones de euros, un 7% más en términos interanuales.