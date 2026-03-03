Fiat adelanta las ayudas del Plan Auto+ de hasta 4.500 euros para el Fiat 500 y el Grande Panda

Fiat Grande Panda - FIAT

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fiat adelantará la cuantía de las futuras ayudas públicas del Plan Auto+ para facilitar la compra de vehículos eléctricos, sin esperar a la activación oficial de esta iniciativa oficial.

"Ante el anuncio del Gobierno sobre la inminente llegada del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros y ayudas de hasta 4.500 euros, la marca italiana ha decidido no esperar y adelantar estos fondos directamente a sus clientes", ha explicado Fiat este martes.

Aunque las ayudas gubernamentales serán retroactivas desde el 1 de enero, su activación oficial aún está pendiente. Para evitar la incertidumbre y facilitar la decisión de compra, Fiat ofrece una solución financiera innovadora que incluye el adelanto del importe equivalente a la subvención estatal.

Esta acción comercial se centra en dos modelos de la gama 100% eléctrica de la marca como son 75 unidades del Fiat 500 y otras 75 del Fiat Grande Panda.

A través de la fórmula de financiación diseñada por Stellantis Financial Services, Fiat descuenta el importe de la ayuda del precio inicial del vehículo. El cliente disfrutará de este beneficio desde el momento de la compra y deberá devolver dicho importe en el mes 12 del plan de financiación, momento para el cual se estima que ya habrá cobrado la subvención oficial del Gobierno.