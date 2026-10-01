Fiat presenta su prototipo de coche Multiplay, un nuevo concepto entre SUV y pick-up

Fiat Multiplay - FIAT

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha desvelado el nombre de su nuevo 'concept car', el Multiplay, un nuevo modelo que combina el espacio de carga abierto y la versatilidad al aire libre de un pick-up con la comodidad y la flexibilidad de un SUV.

Según ha explicado la marca italiana, este prototipo podría ser el origen de una categoría totalmente nueva al responder al modo de vida actual, "en el que los límites entre la vida familiar, el ocio, el trabajo y la aventura son cada vez más difusos".

Un ingenioso mecanismo permite al vehículo pasar de la configuración SUV a la pick-up con solo unos pocos movimientos, lo que lo convierte en un modelo "flexible, accesible y radicalmente útil" que reinventa la vida cotidiana y el espacio de los vehículos.

"Con 127 años de historia a sus espaldas, Fiat se mantiene joven: la marca sigue desafiando las convenciones y convirtiendo ideas audaces en una movilidad sencilla e inteligente para todos", han subrayado los responsables de la firma.

Para Fiat, el Multiplay es también una fuente de inspiración para el desarrollo de futuros productos que completarán su gama de vehículos familiares asequibles. En los próximos días, la marca presentará más detalles de sus nuevos modelos Grizzly y el Grizzly Fastback, de carácter famiiar y tipo SUV.