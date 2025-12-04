Las firmas europeas de automóviles suben hasta un 6% tras los planes de Trump a favor de la combustión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Daniel Torok/White House/Planet / DPA

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las compañías europeas del sector del automóvil han rebotado con fuerza este jueves, hasta más de un 6%, después de conocerse los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer retroceder los requisitos de eficiencia de combustible para coches y camiones ligeros, calificando las normas existentes de "antieconomía".

En este contexto, las acciones de Volvo Cars en la Bolsa de Estocolmo escalaron casi un 5%, mientras que las compañías que cotizan en la Bolsa francesa, como Renault o Stellantis, subieron un 6,35% y un 3,75%, respectivamente.

En el caso de las compañías alemanas, estas tuvieron un comportamiento muy positivo en la Bolsa de Frankfurt, con subidas desde casi el 3% de Volkswagen, hasta el 6,13% de Porsche, pasando por un incremento del 4,83% de Mercedes-Benz o del 4,49% para BMW.

La medida, destinada a reducir los costes para los consumidores estadounidenses, ha sido presentada junto a ejecutivos de los principales fabricantes de automóviles, entre ellos el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, y el jefe de Ford, Jim Farley, que han asegurado que podrían ayudar a ofrecer vehículos más asequibles al mercado estadounidense.

Según la normativa actual, establecida durante la Administración Biden, el consumo medio de combustible de una flota de vehículos modelo 2031 debe alcanzar unas 50 millas por galón (unos 4,7 litros cada 100 kilómetros). La nueva propuesta rebajaría ese objetivo a 34,5 millas por galón (unos 6,8 litros cada 100 kilómetros), según informa la agencia de noticias alemana DPA.

Las normas más estrictas de Biden pretendían reducir los costes de combustible para los consumidores al tiempo que fomentaban la protección del medio ambiente, aunque los fabricantes de automóviles se enfrentaban a mayores costes de cumplimiento.

La administración de Trump también planea poner fin al comercio de créditos de emisiones a partir del modelo del año 2028. Los fabricantes de automóviles habían utilizado anteriormente estos créditos para cumplir las estrictas normas, con Tesla en particular beneficiándose financieramente del sistema.