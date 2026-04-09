El Fondo de Coinversión se une a Tikehau Capital en EYSA para acelerar su modernización tecnológica

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MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Coinversión ha adquirido una participación minoritaria indirecta de 90 millones de euros en EYSA, una compañía española especializada en soluciones de movilidad sostenible, como coinversor junto a Tikehau Capital, gestor global de activos alternativos y accionista mayoritario de la compañía.

La coinversión de Cofides se ha estructurado a través del Fondo de Coinversión (FOCO), cuyo objetivo es apoyar la transformación digital, verde y tecnológica del tejido empresarial español. Con esta inversión, FOCO contribuirá a acelerar el desarrollo tecnológico de EYSA, reforzar sus capacidades operativas, impulsar nuevas líneas de negocio y fortalecer su capacidad financiera para ejecutar su plan de crecimiento.

La operación se ha llevado a cabo a través del segundo programa de 'private equity' de descarbonización de Tikehau Capital (cuyo tamaño actual supera los 2.500 millones de euros), centrado en apoyar a compañías que impulsan la transición energética, la digitalización de infraestructuras y la descarbonización industrial.

La firma completó la adquisición de EYSA en 2025, convirtiéndose en accionista mayoritario de la compañía y estableciendo una alianza con su equipo directivo.

La inversión de FOCO en EYSA refuerza el desarrollo tecnológico y operativo de la compañía en España, impulsando el despliegue de herramientas digitales avanzadas y la expansión de soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles en entornos urbanos e interurbanos.

La presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha indicado que "esta inversión representa un impulso significativo para la movilidad sostenible en España".

De su lado, el codirector de Tikehau Capital Iberia, David Martín, ha señalado que "contar con Cofides como coinversor valida el proyecto industrial a largo plazo de EYSA y refuerza su capacidad para acelerar el desarrollo tecnológico en movilidad sostenible".