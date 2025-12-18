El fondo ibérico de Magallanes entra en Ebro EV Motors tras comprar un 3,24% del capital

Archivo - Fachada de la planta de producción de Ebro de la Zona Franca, en Ebro Factory, a 23 de noviembre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fondo ibérico de Magallanes Value Investors ha adquirido un 3,24% del capital social de Ebro EV Motors, según ha informado este jueves la empresa automovilística, que no ha revelado el importe de la operación.

La entidad, liderada por Iván Martín, ha entrado en el accionariado de Ebro a través de sus fondos de inversión gestionados.

La compañía, que ha reindustrializado la antigua planta de Nissan en Barcelona junto a su socio chino Chery, ha explicado que esta participación procede de los socios fundadores, quienes han facilitado la transacción de manera proporcional a sus participaciones actuales, con el objetivo estratégico de dar entrada a un inversor institucional de referencia.

Tal y como ha detallado Ebro, la entrada de Magallanes representa un "hito fundamental" y supone un respaldo para el plan estratégico de la compañía.

Además, su incorporación coincide con un momento operativo clave para la empresa, tras anunciar su primer trimestre con resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo y registrar avances en la capacidad productiva de la planta de la Zona Franca de Barcelona.

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha señalado que para la empresa que lidera es una "enorme satisfacción" dar la bienvenida a Magallanes Value Investors. "Que una gestora de su rigor y prestigio apueste por Ebro en esta fase de crecimiento confirma que estamos construyendo un proyecto industrial sólido, transparente y con capacidad de generar valor para nuestros accionistas", ha añadido.