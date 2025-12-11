Ford acuerda escindir su empresa estadounidense de baterías con la coreana SK Innovation

Ford - Thomas Banneyer/dpa

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ford y la surcoreana SK Innovation disolverán su empresa de fabricación de baterías en EE.UU. y ambos socios acordarán poseer y operar de forma independiente las instalaciones de producción en lugar de gestionarlas conjuntamente.

La unidad de baterías de SK Innovation, SK On, se hará cargo de la planta BlueOval SK de las empresas en Tennessee, mientras que Ford se hará cargo de su fábrica en Kentucky, según un comunicado recogido por Bloomberg. Se espera que la separación concluya a finales del primer trimestre de 2026, pendiente de la aprobación de las autoridades pertinentes.

La disolución de la empresa conjunta es el último giro en la larga lucha de Ford por frenar las pérdidas en su negocio de vehículos eléctricos. Los cambios en la política estadounidense están dificultando aún más la transición desde los motores de combustión, ya que el presidente Donald Trump ha eliminado los incentivos a la compra de vehículos eléctricos y ha endurecido las normas de ahorro de combustible y emisiones.

SK On aún planea mantener una asociación estratégica con Ford centrada en la planta de Tennessee. La compañía con sede en Seúl ha indicado que espera que la división de JV aumente la productividad y mejore su flexibilidad operativa.