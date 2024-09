Ford Almussafes tendrá un excedente del 50% de personal en la planta de motores a partir de 2025

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La planta de motores de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) tendrá un excedente definitivo estimado de alrededor del 50% del personal de producción a partir de enero de 2025, por lo que durante este último trimestre del año se buscarán alternativas para "solucionar de la mejor manera esta situación".

Hasta el 31 de diciembre "no se aplicará ninguna movilidad por parte de la empresa", según ha explicado el sindicato mayoritario, UGT, en un comunicado

Estas son las principales conclusiones de la reunión de la Comisión del Observatorio por la Electrificación, en la que los sindicatos y la empresa han analizado la situación socioeconómica, tanto a nivel general como del sector automovilístico.

El objetivo principal de esta comisión es compartir e informar de los avances y las necesidades que se vayan produciendo en la fábrica, con el fin de garantizar el éxito del lanzamiento del nuevo vehículo multienergía, en junio de 2027.

La situación actual y las previsiones de producción de motores, tal y como se anunció este martes, requieren reorganizar a partir del 14 de octubre el área de montaje motor en un solo turno fijo de mañanas, mientras que en el área de mecanizado se pasará del actual régimen de cuatro turnos a dos turnos rotativos, (mañana/tarde), de lunes a viernes. Habrá un turno reducido de noche, con carácter voluntario, de domingo a jueves.

Ante el excedente de personal, hasta el 31 de diciembre, en el área de montaje motor se operará con pausas individuales al trabajar en un solo turno. "Esto, además de garantizar la producción diaria, supone una medida paliativa que evita el excedente de 30 personas", ha destacado UGT.

Cabe recordar que la fábrica valenciana está aplicando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre 626 trabajadores y tiene en vigor hasta el 31 de diciembre de este año un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta diariamente a 996 trabajadores y que contempla 25 días de parada total, tanto para vehículos como para motores.

El ERTE Se aplicará hasta final de año y después, en 2025, se prevé un mecanismo transitorio hasta que llegue a Almussafes la fabricación de un nuevo vehículo multienergía en 2027.

"El PEOR ESCENARIO", PARA STM

Al respecto, STM-Intersindical, ha lamentado en un comunicado que la dirección de la empresa "nos ha llevado al peor escenario en el que nos encontramos en la actualidad" ya que "en tan solo cinco años la empresa ha hecho cuatro ERE reduciendo en 2.750 personas la plantilla".

Además, ha recordado que el acuerdo de la electrificación (plataforma GE2), suscrito en 2022 por la empresa con UGT, contenía "los mayores recortes en toda la historia de Ford" y que "no se ha cumplido por no ejecutarse la electrificación". Sin embargo, "los recortes del acuerdo siguen en vigor", ha reprochado STM, que ha cuestionado "qué credibilidad" tiene ahora la empresa sobre el coche multienergía que vendrá en 2027 "cuando no ha cumplido el acuerdo de traer carga de trabajo con la electrificación".

En ese sentido, ha lamentado que a "pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la plantilla, con tantos recortes, seguimos sin tener carga de trabajo". "El dinero público ha fluido durante muchísimos años para que esta multinacional mantuviera los puestos de trabajo y seguimos viendo como están desapareciendo, los malos tiempos para el sector del automóvil en Europa, al final como siempre lo acaba pagando la clase trabajadora", ha apuntado.

Por ello, ha reclamado que "ahora, deben asumir responsabilidades y las consecuencias por su engaño". "Después de más de 20 años de acuerdos del binomio empresa/UGT, además de dañar brutalmente los intereses de los trabajadores nos han situado con el mínimo histórico de plantilla en Ford Almussafes, con lo que esto conlleva para la sociedad valenciana", ha apostillado.