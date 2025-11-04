Ford y Octopus Energy refuerzan su alianza para impulsar la movilidad eléctrica en España

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ford y Octopus Energy han acordado ampliar su colaboración en España para acelerar la adopción del vehículo eléctrico y facilitar una movilidad más sencilla, asequible y sostenible.

Esta alianza, ya activa en otros países donde ambas compañías operan, conecta los vehículos eléctricos de Ford con las soluciones inteligentes de Octopus Energy, tanto para la recarga doméstica como pública.

Con este acuerdo, los clientes de Ford podrán optimizar la recarga de sus vehículos con Intelligent Octopus Go, la tarifa inteligente que la compañía ofrece para el mercado español. Esta conecta directamente con el vehículo o con el cargador doméstico para programar automáticamente la recarga en las horas más baratas y verdes del día, permitiendo disfrutar de hasta seis horas de electricidad a precios reducidos durante la noche. De esta forma, los usuarios pueden ahorrar y recargar con energía 100% renovable.

Además, los nuevos clientes que adquieran un vehículo eléctrico Ford y contraten Octopus Energy podrán disfrutar de 10.000 kilómetros de carga gratuita en casa, equivalentes a una bonificación máxima de 123 euros. La oferta no incluye compromiso de permanencia y es compatible con todas las tarifas de la compañía.

ACCESO A OCTOPUS ELECTROVERSE

Como parte de la colaboración, los conductores también tendrán acceso a Octopus Electroverse, la red de recarga pública más grande de Europa, con más de un millón de puntos de carga disponibles en todo el mundo mediante una única aplicación y tarjeta, sin necesidad de crear múltiples cuentas ni gestionar facturas separadas.

El presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, ha afirmado que esta ampliación de la colaboración con Octopus Energy en España es "una clara demostración" de la firme apuesta de Ford por la electrificación y por hacer que la transición a la movilidad eléctrica sea lo más sencilla y beneficiosa posible para nuestros clientes.

"Con esta integración, los clientes de Ford podrán disfrutar de energía 100% verde, precios justos y una experiencia de carga sin complicaciones, tanto en casa como en carretera. En Octopus Energy trabajamos cada día para que la energía inteligente esté al alcance de todos", ha explicado, por su parte, el consejero delegado de Octopus Energy España, Roberto Giner.