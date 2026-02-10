Ford pierde 6.860 millones de euros en 2025, frente a ganancias de 5.000 millones de euros en 2024

Archivo - Logo Ford - FORD - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ford ha registrado pérdidas por importe de 8.162 millones de dólares (6.860 millones de euros) en 2025, frente a las ganancias de 5.900 millones de dólares (4.959 millones de euros) alcanzadas en 2024, según ha informado la compañía estadounidense este martes, al cierre del mercado bursátil en el país.

"Con una presencia y una cadena de suministro globales, los resultados y las operaciones de Ford se han visto y podrían seguir viéndose afectados negativamente por acontecimientos económicos o geopolíticos, incluidas políticas comerciales proteccionistas como aranceles u otros acontecimientos", ha apuntado Ford.

Las ventas de la firma automovilística han crecido 1%, hasta lograr una cifra de negocio de 187.300 millones de dólares (157.444 millones de euros), firmando su quinto año consecutivo de incremento de la facturación. Las unidades vendidas en todo el año fueron un 2% menos que en 2024.

Por su parte, el resultado operativo ha sido negativo, situándose en 9.169 millones de dólares (7.707 millones de euros), frente a los 5.219 millones de dólares (4.387 millones de euros) del año anterior.

En lo que se refiere al cuarto trimestre, Ford ha registrado pérdidas por importe de 11.100 millones de dólares (9.330 millones de euros), frente a las ganancias de 1.800 millones de dólares (1.513 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

Para todo el año 2026, Ford anticipa un Ebit ajustado de la compañía de 8.000 millones a 10.000 millones de dólares (6.724 a 8.406 millones de euros); un flujo de caja libre ajustado de 5.000 millones a 6.000 millones de dólares (4.203 a 5.043 millones de euros); y gastos de capital de 9.500 millones a 10.500 millones de dólares (7.985 a 8.826 millones de euros), incluyendo alrededor de 1.500 millones de dólares (1.260 millones de euros) para comenzar a impulsar Ford Energy.

"Ford logró un sólido 2025 en un entorno dinámico y a menudo volátil. De cara al futuro, seguiremos construyendo sobre nuestra sólida base para alcanzar nuestro objetivo de un margen Ebit ajustado del 8% para 2029", ha manifestado el consejero delegado de Ford, Jim Farley.