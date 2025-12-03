Francia reclama una clara preferencia europea en la revisión de la normativa sobre emisiones de CO2

Archivo - Una bandera de Francia. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia y el sector automovilístico galo han señalado que los vehículos eléctricos que cumplan los criterios de producción europea deberían recibir "un trato preferente" para dar flexibilidad a los fabricantes que opten por la producción local, al tiempo que reclaman una clara preferencia europea en la revisión de la normativa sobre emisiones de CO2 de los vehículos.

Así lo han trasladado los ministros de Industria y Transición Ecológica de Francia, que abogan por un enfoque europeo basado en una protección proporcionada de toda la industria europea del automóvil, en particular de los proveedores más expuestos. "No se trata de cerrar el mercado, sino de restablecer la igualdad de condiciones frente a la competencia desleal extraeuropea", han señalado.

"Las ambiciones industriales de Europa para los vehículos eléctricos no pueden ser inferiores a la situación actual para los vehículos de combustión interna, que actualmente representan aproximadamente el 75% de los conocimientos técnicos, piezas y componentes de los vehículos, sin correr el riesgo de reducir significativamente los empleos industriales en Europa y perder el apoyo de nuestros conciudadanos", ha manifestado el Gobierno.

PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN EUROPEA

Los criterios europeos de preferencia deben favorecer la producción en Europa de una parte significativa del valor añadido del vehículo y de sus componentes estratégicos, como la batería, el motor eléctrico o la electrónica, con una trayectoria pragmática debatida en estrecha concertación con la industria en aras de la simplicidad y la eficacia industrial.

Los ministros, tras reunirse con el sector del automóvil, también subrayaron que los objetivos medioambientales deben ir de la mano de una trayectoria industrial clara. Así, se han mostrado abiertos a la flexibilidad en cuanto a la neutralidad tecnológica y los objetivos fijados por la normativa en 2035, siempre que vayan directamente acompañados de incentivos reglamentarios y financieros para mantener y desarrollar cadenas de valor industriales europeas que sean competitivas en un mundo justo.

Además, ha solicitado que la trayectoria de descarbonización de los vehículos industriales ligeros debe adaptarse a la realidad del mercado, en particular incorporando un alisamiento de los objetivos en un periodo de 5 años.

Por último, el Gobierno galo ha señalado que deben acelerarse las iniciativas de la Comisión Europea para facilitar la aparición de un pequeño vehículo eléctrico europeo y reforzar la competitividad de la industria automovilística europea.

"Queremos una Europa baja en carbono, pero también una Europa que innove y produzca. Asumir una preferencia europea significa hacer que la transición sea posible, aceptable y accesible", ha subrayado la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut.

"El 10 de diciembre, la Comisión Europea debe enviar una señal clara en favor de nuestra soberanía industrial: producir en Europa debe volver a ser una ventaja", ha manifestado, por su parte, el ministro de Industria, Sébastien Martin.