Fundación Ibercaja y Anfac se unen para impulsar el vehículo autónomo y conectado en España

El presidente de Anfac, Josep María Recasens, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo tecnológico y la difusión del progreso del vehículo autónomo y conectado en España.

Durante la firma del acuerdo han estado presentes el presidente de Anfac, Josep María Recasens, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, quienes han destacado la importancia de reforzar la posición de España como uno de los hub internacionales de referencia en el desarrollo de la conducción autónoma.

En el marco de este acuerdo, ambas entidades en su pleno compromiso de mantener el liderazgo industrial y tecnológico de España en la nueva movilidad desarrollarán y organizarán el primer Congreso AUCON de vehículo autónomo y conectado.

Este encuentro nace con el propósito de establecerse como el primer congreso a escala nacional y principal de punto de referencia en torno a la movilidad autónoma y conectada en nuestro país y su celebración supone un hito relevante para la movilidad autónoma y conectada en España, ya que reunirá a los actores, tanto en el ámbito nacional, europeo e internacional, vinculados al desarrollo tecnológico, la innovación y las nuevas soluciones de movilidad asociadas a la conducción autónoma y conectada.

El evento, impulsado por Fundación Ibercaja y Anfac, contará con la participación de las marcas de automoción asociadas a ANFAC y nace con una clara vocación integradora. Aunque la iniciativa está liderada por ambas entidades promotoras, desde su inicio se concibe como un espacio abierto y de colaborativo para el conjunto del sector, invitando a participar a todos los agentes y asociaciones de la cadena de valor de la automoción.

Asimismo, el encuentro dará cabida al emergente ecosistema del vehículo autónomo y conectado, incorporando a empresas tecnológicas, start-ups, centros de investigación y proyectos vinculados a la nueva movilidad. En esta primera edición, el Congreso AUCON se celebraría en Mobility City, en Zaragoza, un espacio emblemático y pionero dedicado a la movilidad del futuro.

Las instalaciones del recinto, ubicadas en el Puente Zaha Hadid y el entorno de la Expo, ofrecerán un escenario único para acoger tanto las sesiones del congreso como una zona expositiva, reuniones profesionales y demostraciones dinámicas con vehículos autónomos.

VISIBILIDAD Y CONOCIMIENTO

Además del Congreso AUCON, dentro del marco de este acuerdo, ambas entidades desarrollarán diversas acciones orientadas a reforzar la visibilidad y el conocimiento del vehículo autónomo y conectado en la sociedad.

En este sentido, el presidente de ANFAC, Josep María Recasens, ha puesto en valor este hito: "El valor del vehículo del futuro no residirá únicamente en la producción, sino en la tecnología, los datos y el software. Es en ese terreno donde España debe reforzar su posicionamiento para situarse en la vanguardia de la nueva movilidad".

"AUCON contribuirá a generar el ecosistema de innovación, colaboración y conocimiento necesario para que nuestro país sea también un referente internacional en el desarrollo del vehículo autónomo y conectado", ha agregado.

De igual manera, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha resaltado que "para Fundación Ibercaja es una gran satisfacción impulsar, junto a ANFAC, iniciativas que contribuyen a situar a España en la vanguardia de la nueva movilidad.

La celebración del Congreso AUCON en Mobility City refuerza el papel de este espacio como un lugar de referencia para el debate, la innovación y la reflexión sobre la movilidad sostenible del futuro.

Desde Fundación Ibercaja, trabajamos para que los avances tecnológicos, como el vehículo autónomo y conectado, estén siempre al servicio de las personas y contribuyan a construir ciudades más seguras, eficientes y sostenibles."