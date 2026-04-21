Archivo - La Fundación Renault Group España y AESLEME renuevan su alianza para reforzar la seguridad vial - GOYO CONDE - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Renault Group España y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme) han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de reforzar la prevención de siniestros viales, sumando así su tercer año de colaboración conjunta centrada en la formación y la concienciación social.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del grupo, que apuesta por una movilidad "segura, conectada, justa y sostenible", situando la educación vial como un elemento clave para reducir la siniestralidad, especialmente entre los jóvenes.

Ambas entidades han destacado que esta alianza ha permitido desarrollar más de 500 acciones formativas en materia de seguridad vial, alcanzando a más de 16.000 personas desde el inicio de su colaboración en 2024. Los programas han estado dirigidos tanto a empleados del grupo automovilístico como a estudiantes de diferentes etapas educativas y otros colectivos sociales.

Uno de los aspectos diferenciales de estos programas es su enfoque inclusivo, ya que muchas de las sesiones son impartidas por personas con discapacidad que han sufrido accidentes de tráfico. Sus testimonios, según las organizaciones, contribuyen a generar un mayor impacto y concienciación entre los asistentes.

Entre las iniciativas desarrolladas destacan programas como "Seguro por tu ciudad", dirigido a alumnado de Primaria; "Te puede pasar", enfocado a estudiantes de Secundaria y Formación Profesional; y "Si controlas, vuelves", orientado a Bachillerato y ciclos superiores, además de formaciones específicas en seguridad vial laboral.

El director de la Fundación Renault Group España, Ignacio Rodríguez-Solano, ha subrayado que "la movilidad segura y la seguridad vial son prioridades estratégicas", al tiempo que ha destacado que alcanzar el tercer año de colaboración "refuerza el compromiso de seguir impulsando la formación como herramienta clave para prevenir accidentes".

Por su parte, la directora de Aesleme, Mar Cogollos, ha señalado que esta colaboración ha permitido trasladar a miles de personas "un mensaje claro: los siniestros de tráfico se pueden evitar", incidiendo en la importancia de conocer los riesgos para fomentar cambios de comportamiento.