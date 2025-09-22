Publicado 22/09/2025 12:29

La Fundación Renovables lanza un comparador para analizar las ventajas del vehículo eléctrico

La Fundación Renovables lanza un comparador para analizar las ventajas del vehículo eléctrico
La Fundación Renovables lanza un comparador para analizar las ventajas del vehículo eléctrico - FUNDACIÓN RENOVABLES

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Renovables ha publicado un nuevo comparador de movilidad en el que los usuarios podrán descubrir las diferencias económicas y ambientales entre los diferentes vehículos eléctricos y sus versiones de combustión.

La herramienta web permite navegar y descubrir, a través de datos objetivos, los costes económicos de cada vehículo, el gasto en consumo de combustible (o recarga), la inversión que los usuarios dedican en mantenimiento o el costo total a lo largo de su vida útil.

Entre las conclusiones más destacadas que deja este buscador, destacan las ventajas que tienen los vehículos eléctricos frente a las versiones diésel o gasolina. Tanto es así que, por cada 50 euros de combustible repostado, un turismo eléctrico puede recorrer hasta tres veces más distancia.

La aplicación, a la que se puede acceder a través de la página web de la Fundación Renovables, analiza y compara coches, motos, furgonetas, camiones y autobuses urbanos. Cada uno de los vehículos ofrece datos en diferentes motorizaciones (eléctrico, híbrido enchufable con gasolina, gasolina, diésel, e-diésel y biodiesel).

Además, se añade un componente de análisis para ver los beneficios que supone combinar el vehículo eléctrico con cargas a través de autoconsumo fotovoltaico.

Para configurar el comparador, la Fundación Renovables ha analizado el mercado de vehículos en España, precios, autonomía y ha estimado los costes medios de mantenimiento. Además, ha utilizado los datos públicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Operador Ibérico de Energía (OMIE), de tal forma que se ha podido calcular el coste total del ciclo de vida de los vehículos, las emisiones de CO2 y el gasto por cada recarga o repostaje de combustible.

"Esta herramienta es imprescindible para dar seguridad a los consumidores indecisos que dudan sobre la compra de un vehículo eléctrico y desmiente los mitos que, desde hace años, han puesto la etiqueta de "caro" a los medios de transporte eléctricos", ha afirmado Fundación Renovables

Contador