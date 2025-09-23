La Fundación Seat Cupra nace para "conectar innovación, cultura y talento joven"

La de la Fundación Seat Cupra, Patricia Such; el director del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, y el director del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación y CEO interino de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha presentado este martes la Fundación Seat Cupra, que nace para "conectar innovación, cultura y talento joven".

Lo ha dicho este martes en la presentación de la Fundación junto a la directora de la misma, Patricia Such, y representantes de las entidades beneficiarias, y que ha contado con la presencia del conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, entre otros.

Haupt ha explicado que con la creación de la Fundación la compañía "inicia un nuevo capítulo reforzando su compromiso con la sociedad" y que la voluntad es impulsar oportunidades que "inspiren, transformen y logren impacto social".

La Fundación tendrá tres ejes estratégicos centrados en salud, nuevas generaciones y la voluntad de construir un legado social.

'HEALTH ON E-WHEELS'

Such ha presentado los dos primeros programas --ligados a salud y nuevas generaciones-- que ha iniciado la Fundación: 'Health on e-wheels' e 'Impulse Program: Raval'.

En salud, la Fundación impulsa 'Health on e-wheels', con el que dona coches Cupra 100% eléctricos a hospitales para acercar la atención sanitaria a los domicilios de los pacientes, algo que "beneficia al paciente" y permite descongestionar el sistema sanitario.

La voluntad es ceder los vehículos a todos los hospitales públicos de Cataluña y el conjunto de España, y los primeros han sido el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu.

El director del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, ha explicado que para el paciente es "mejor estar en su casa que en el hospital" y que también ayuda a sus familias.

El director del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, ha explicado que de este modo se pueden dar atención a pacientes que la requieren sin necesidad de que estén ingresados.

'IMPULSE PROGRAM: RAVAL'

Por otro lado, la Fundación Seat Cupra lanza el 'Impulse Program: Raval', que Such ha explicado que tiene el objetivo de dar "las mismas oportunidades a los jóvenes del Raval para que puedan desarrollar su talento y sus proyectos".

El programa se realiza junto a la Fundació Tot Raval y la Universitat de Barcelona (UB), y el director de la Fundación, Òscar Esteban, ha explicado que el objetivo es reducir en un 25% el abandono escolar, que en el Raval alcanza el 32%, el doble que la media de Barcelona.

La vicerrectora de la UB, Maria Feliu, ha explicado que el papel de la universidad será aportar conocimiento científico para poder desarrollar el programa y que lo hará a través de una Cátedra.