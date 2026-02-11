Future: Fast Forward culmina el 60% de sus proyectospara que España sea 'hub' de electromovilidad

Marc Riera, presidente de F3 - F3

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Future: Fast Forward (F3), agrupación empresarial de la automoción en España, ha finalizado el 60% de los proyectos que se iniciaron en 2022 tras el lanzamiento de la iniciativa.

En el encuentro estratégico celebrado este miércoles, pymes y grandes empresas socias de la Agrupación, colaboradores y administraciones públicas, han compartido los avances realizados en la electrificación de la movilidad en España y abordado los desafíos que marcarán el futuro del sector.

Los proyectos que se desarrollan en el marco de la agrupación generarán un gran impacto económico y una capacidad exportadora de más de 20.000 millones de euros, reforzando la competitividad industrial del país, acelerando hacia una España más sostenible y electrificada.

El encuentro ha contado con la participación del secretario de Estado de Industria, que ha enfatizado el papel de iniciativas como 'Future: Fast Forward' en la transformación del modelo productivo español.

'Future: Fast Forward' cuenta con más de 50 empresas, el 60% de ellas pymes, que llevan a cabo 86 proyectos industriales y tecnológicos desplegados en 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco). El desarrollo de estos proyectos está movilizando una inversión de 10.000 millones de euros.

De este total, 7.000 millones de euros corresponden al Grupo Volkswagen, Seat & Cupra y PowerCo y 3.000, al resto de los socios. Parte de esta inversión ha sido financiada mediante el programa Perte VEC por importe de 357 millones a través de los Fondos de Resiliencia y Transformación Next Generation de la UE.

'Future: Fast Forward' actúa en toda la cadena de valor, permitiendo un avance real y tangible hacia un proyecto más competitivo, con impacto positivo social, económico y medioambiental en el futuro.

Uno de los ejes centrales del encuentro es la llegada al mercado, a lo largo de este año, de una nueva familia de vehículos urbanos 100% eléctricos del Grupo Volkswagen, desarrollados y producidos en España. Fabricados en distintas plantas del territorio nacional, reflejan el avance de la electrificación de la industria de automoción y la capacidad productiva del país.

Uno de estos vehículos, el Cupra Raval se exhibe en la zona expositiva del encuentro, como primera muestra del progreso alcanzado con esta nueva generación de coches eléctricos. Esto pone de relieve la evolución del concepto 'Made by Spain'.

"Hoy ya no hablamos sólo de 'Made in Spain', sino de 'Made by Spain', ya que en apenas tres años, un plazo muy reducido para los ciclos industriales tradicionales, se han puesto en marcha plantas electrificadas, se ha avanzado en la fabricación de baterías y se han consolidado nuevos modelos productivos más eficientes y sostenibles. Cambios que, en tan pocos años, parecían impensables y que evidencian una profunda transformación del sector", ha señalado Marc Riera, presidente de la Agrupación.