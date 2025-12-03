Ganvam celebra que el Plan Auto 2030 apueste por impulsar una movilidad eléctrica "asequible"

Archivo - El presidente de Ganvam, Jaime Barea - GANVAM - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ganvam, Jaime Barea, valora positivamente la puesta en marcha del Plan Auto 2030 y, en especial, que recoja "un concepto muy defendido por Ganvam", que es impulsar una movilidad asequible y acercar el vehículo a las rentas medias para que no se convierta en un artículo de lujo.

El presidente de la patronal del sector de la distribución ha valorado también que el Plan Auto+ 2026, contenido en este programa de impulso al conjunto del sector, contemple la creación de ayudas directas, gestionadas de forma centralizada y aplicadas en el punto de venta.

Dicho Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, introducirá ayudas directas en el momento de la adquisición de un vehículo electrificado y serán gestionadas directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III), con el fin de garantizar una mayor velocidad y homogeneidad en la gestión de ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias "cuando realmente lo necesitan".

No obstante, Barea ha señalado que, para garantizar la credibilidad de este programa y de programas futuros, considera deseable que se resuelva la incertidumbre sobre las operaciones pendientes del Moves III.