Ganvam prevé más de 1,1 millones de turismos nuevos en 2025, un crecimiento del 12,5%

Archivo - Ganvam - GANVAM - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam) prevé un crecimiento estimado del 12,5% en el mercado de turismos nuevos, lo que supone situarse en el entorno de los 1,14 millones de anotaciones en 2025.

Así lo ha adelantado este jueves el presidente de Ganvam, Jaime Barea, en un encuentro con periodistas, en el que ha apuntado también a que se llegará a las 1,2 millones de unidades de turismos nuevos en 2026, lo que supondrá un crecimiento del 5% respecto a este año.

El incremento a doble dígito del 2025 se debe, entre otros factores, a un comportamiento "atípico" en el canal de particulares, como consecuencia de factores coyunturales como el 'efecto Dana' o el 'efecto precio' de las marcas chinas, que apenas tienen penetración entre las flotas.

En concreto, en España, donde la cuota de mercado de estas marcas chinas (9,5%) dobla a la media europea, siete de cada diez matriculaciones se registra en el canal particular, frente al 46,3% de media. Según el análisis de Ganvam, estas marcas chinas han puesto en el mercado vehículos con un avanzado componente tecnológico a precios muy competitivos, permitiendo que los modelos antes reservados a ciertos perfiles de consumidor "se vuelvan más accesibles".

Asimismo, las marcas chinas todavía no tienen presencia en el mercado premium. "En su territorio ya lo hacen, hasta ahora es residual en todos los canales, pero iremos viendo como estos fabricantes traen coches de mayor precio y prestaciones", ha apuntado Miguelez.

Por otro lado, a este 'efecto precio' se ha sumado el impacto de la Dana, que como bien ha señalado el director general de Ganvam, Fernando Miguélez, su impacto ha sido "neto", con un impulso al rejuvenecimiento del parque automovilístico.

Este fenómeno meteorológico ha condicionado de manera relevante la evolución del mercado en 2025. Las inundaciones provocaron la necesidad de sustituir un elevado número de vehículos siniestrados, generando una demanda adicional de unas 27.500 unidades de turismos nuevos. Sin este efecto coyuntural, el crecimiento de las matriculaciones se habría situado en torno al 10,4% a cierre de 2025.

Este 'efecto Dana' se ha hecho notar también en el mercado de ocasión, donde el Plan Reinicia Auto+ ha impulsado una demnada adicional de otras 30.000 unidades de vehículos usados de hasta tres años. Esto sitúa la previsión de Ganvam para 2025 en 2,23 millones de unidades de turismos usados en 2025, un 6% por encima ya de los niveles prepandemia.

En cuanto al comportamiento del mercado, en España se está dando un escenario tendencial en el que la propiedad cede terreno a nuevas formas de acceso y financiación de los vehículos. De esta forma, las compras de particulares se han reducido casi nueve puntos porcentuales en la última década, y suponen actualmente el 46,8% de las matriculaciones, frente al 55,6% que representaban en 2015.

AYUDAS DEL PLAN MOVES III

Dentro de este buen comportamiento del mercado, el presidente de Ganvam también ha destacado el papel de las ayudas del Plan Moves III, que ha permitido impulsar la electrificación, contribuyendo a que 2025 cierre con una cuota estimada de turismos electrificados cercana al 20% del total.

En esta línea, Barea ha recibido positivamente el Plan Auto+, que contará con 400 millones de euros para mantener los incentivos al parque automovilístico de combustión alternativa y se ha mostrado expectante de que "se materialicen y aterricen estas medidas" con recursos presupuestarios en un momento en el que se está recuperando "el impulso del mercado".

Dicho plan podría permitir un escenario en el que la cuota de electrificados crezca hasta un 30% en 2026, según las previsiones de Ganvam. "Algunos meses de 2025 la cuota se ha acercado al 25%, lo que nos da la tendencia para el año 2026, con porcentajes superiores", ha concluido, por su parte, Miguelez.