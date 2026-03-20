Ganvam saluda la recuperación del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos

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MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea, considera positiva la recuperación de la deducción del 15% en el IRPF para la adquisición de vehículos eléctricos.

Para Ganvam, la prórroga de los incentivos fiscales es un instrumento "útil" que, junto a los planes de ayuda a la compra, contribuirá a impulsar la movilidad electrificada, en un momento en el que el escenario tendencial indica que a 2030 cerca del 51% de las matriculaciones se corresponderán con modelos con enchufe.

La patronal del sector de la distribución de vehículos valoraba de esta forma la aprobación hoy en Consejo de Ministros extraordinario del real decreto-ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio, siendo la subida del precio de los carburantes una de las consecuencias económicas.

En el marco de este paquete de medidas, el Gobierno ha anunciado una reducción de la fiscalidad energética, que incluye la rebaja del IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo, lo que, según Ganvam, contribuirá a facilitar una movilidad más asequible.

No obstante, la patronal ha insistido en que es necesario rejuvenecer el parque y retirar de la circulación los vehículos viejos, poco eficientes en consumo y altamente contaminantes. En este sentido, ha avisado de la "necesidad imperiosa" de desarrollar el plan nacional contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible para renovar el parque con vehículos más eficientes y de menor consumo.