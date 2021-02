Ganvam ve como "una buena noticia" dar continuidad al Moves, pero pide una gestión "más eficiente"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Raúl Palacios, ha calificado como "una buena noticia" que el Gobierno abra la puerta a dar continuidad al Plan Moves ya que, a su juicio, es "muy positivo" porque los planes "deben ser estructurales".

Sin embargo, Palacios ha subrayado la importancia de que la próxima edición del plan tenga una gestión "más eficiente" si lo que se pretende es acelerar la "necesaria" electrificación y la renovación del parque.

"Actualmente el reparto de los fondos del Moves se hace en términos de población y no de mercado, de tal forma que la comunidad con mayor población es la que más presupuesto obtiene. Por tanto, es necesario una estrategia con un sistema de reparto de fondos acorde a la demanda real para no frenar la electrificación. Que no quede dotación desierta y que los que quieren comprar no se queden sin recursos para hacerlo", ha reivindicado Ganvam, en línea con otras asociaciones del sector.

Estas palabras se producen después de que Joan Groizard, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haya anunciado este jueves que el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo plan para la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de puntos de recarga dotado de "al menos" 400 millones de euros, "con la posibilidad de duplicar esa partida si hay el suficiente apetito" para aprovechar los fondos.

En el marco del congreso 'Summit 2021. Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas', Groizard ha lanzado un "reto" al sector automovilístico y ha asegurado que "si hay capacidad" para absorber los fondos, el IDAE podría aumentar la cuantía hasta 800 millones de euros para un nuevo Plan Moves.